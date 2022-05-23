Kargoist, Türkiye’nin kargo ve kurye firmalarını ilk kez buluşturan Post & Parcel Uluslararası Zirvesi'nde

25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da Pullman Otel'de gerçekleştirilecek olan Zirve'nin önemli sponsorlarından olan Kargosit, Türkiye'de büyüdükçe gelişen e-ticaret lojistiğindeki sorunlara yenilikçi çözümler sunuyor.

Sektörün en kapsamlı etkinliği olmaya aday olan zirvede, lojistik, kurye, kargo ve ambalaj firmaları bir araya gelecek. Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (Türkiye KARİD) organizatörlüğünde düzenlenen Post & Parcel Uluslararası Zirvesi, tüm sektör paydaşlarının buluşma platformu olacak. Sektörün önemli oyuncularından olan, özellikle e-ticaret taşımacılığına teknolojik yenilikler getirerek pazarda adından söz ettirmeyi başaran Kargoist de zirvenin önemli katılımcılarından.

İki gün boyunca alanında uzman konuşmacılarla sektörün değişen yeni yüzü, beklentileri, gelişme alanları, yapay zeka ve otonom teslimat araçları gibi yeni teknolojilerle entegrasyonu ve sorunları masaya yatırılacak.

Fuar alanında ise kargo, kurye ve lojistik işletmecileri ile onlara hizmet sunan tüm alt sektör temsilcileri buluşacak.