“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi İstanbul’daki ihracatçılarla buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile 2021 yılının Temmuz ayında hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile ikinci yılında da Anadolu’daki iş dünyasından yöneticiler ve kadın ihracatçılarla dijital paneller aracılığıyla buluşmaya devam ediyor. Dijital paneller serisi farklı şehirlerdeki ihracatçılarla, sınırlarını Avrupa’dan, Kuzey Afrika’ya kadar genişleten projenin kadın girişimcilere kazandırdıklarını ve lojistikteki yeni fırsatları her açıdan ele alıyor. Serinin son buluşma durağı sanayinin lider kenti İstanbul oldu.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” İstanbul buluşmasına KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Sezen Sungur Saral, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi/ İstanbul Taze Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu panelist olarak katıldı. Toplantıda moderatörlük görevini Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazarı Hakan Güldağ üstlendi.

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin, “Türkiye’nin ihracatının büyüyeceğine olan inancını vurgularken, son iki yılda Türkiye’nin büyümesinde lojistik açıdan pandemide doğan fırsatların da payı olduğunu, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak KAGİDER ile iş birliği içerisinde devam ettirdikleri projede esas olarak kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

DFDS Hakkında: DFDS, Avrupa genelinde feribot ve taşımacılık hizmetleri sunan bir şirkettir. Müşterilerimiz, feribot ve liman terminali hizmetlerimizden ve esnek ulaştırma ve lojistik çözümlerimizden faydalanmaktadır. DFDS’nin 11.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan Kopenhag merkezli DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

(Video Dünya Gazetesi Youtube Kanalından Alınmıştır)