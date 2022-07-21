IVECO’dan Pegaus Havayolları’na 18 adet Daily

Teslim edilen araçlar arasında 8 adet Daily 50C18 minibüs, 8 adet 35S16 Hi Matic çift kabin kamyonet, ve 1 adet DailY 35C16 kamyonet ve 1 adet 70C16 kamyon araç bulunuyor.

Pegasus yetkilileri yaptıkları konuşmada araçların havalimanlarında apron hizmetlerinde, kabin Ekibi transferi, ayrıca yük taşımada kullanılacaklarını ifade ettiler. Daha sonra düzenlenen bir tören ile IVECO Otomotiv yetkilileri tarafından Pegasus yetkililerine bir plaket takdim edildi.

Törene Pegasus’u temsilen İdari İşler Kıdemlı Uzmanı Erdem Fırat, İdare İşler Destek Uzmanı Murat Arslan İdari İşler yetkilisi Murat Akdeniz katılırken Iveco Otomotiv adına Hafif ve Orta vasıta Satış Müdürü Özer İşler ve Satış Temsilcisi Serhat Uygun katıldılar. Törende bir konuşma yapan Özer İşler Pegasus ile eskiye dayanan bir ilişkileri olduğunu ve bunun devam etmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Pegasus, Türkiye’nin en köklü ve büyük özel havayolu şirketidir. 91 uçaklık genç filosuyla 44 ülkede 124 noktada faaliyet gösteren Pegasus, kısa ve orta menzilli hatlarda, noktadan noktaya uçuş hizmeti sunmaktadır. Deneyimli kadrosu ve teknik ekibiyle uçuş emniyetine ve güvenliğine azami önem veren Pegasus, uyguladığı “low cost" (düşük maliyetli hava yolu) modeliyle uygun, ulaşılabilir fiyat politikası izlemektedir.