IVECO’dan İstanbul’da Daily Hi Matic teslimatları

IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Genpar Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 5 adet Daily Hi Matic’i Avrupa’ya Hızlı Lojistik firmasına törenle teslim etti.

Teslimat törenine Genpar satış müdürü Bahri Üçüncü ve Avrupa’ya Hızlı Lojistik firma sahibi Mücahit Aydın katıldılar.

Firma Sahibi Mücahit AYDIN tork konvertörlü otomatik şanzımana sahip olan Daily Hi-Matıc araçlardan memnuniyetini dile getirirken kardeş firma Savran’da filolarında13 adet Daily Hi Matic araç bulunduğunu ve araçların performanslarından, yakıt tüketimlerinden ve sorunsuzluğundan son derece memnun olduklarını ve dolayısı ile tekrar tercihlerini Hi Matic’den yana kullandıklarını ifade etmiştir.