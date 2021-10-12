IVECO’dan Ankara’da Eurocargo kamyon teslimatı

IVECO’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv lojistik sektörünün Ankara’daki önde gelen firmalarından Deniz Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği 13 adet Eurocargo 150E21 yataklı kabin araçları törenle teslim etti.

Törene, firmayı temsilen yönetim kurulu başkanı Deniz Yük, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Yük ve Akın Yük ile, Özgözde Otomotiv AŞ adına yönetim kurulu başkanı Erol Arslan, şube müdürü Sezgin Işık ve satış müdürü Volkan Güntürkün katıldılar.

Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, son yıllarda özellikle teknolojik yönden gelişim sağlayan IVECO modellerinin filo içerisindeki ağırlığının arttığını; araçların yakıt, işletme maliyetleri, yaygın ve kaliteli servis ağı yönünden memnuniyet sağladığı için, bu yatırımlarında da tercihlerinin IVECO Eurocargo’ dan yana olduğunu dile getirmiştir.

Şube müdürü Sezgin Işık ise, Deniz Lojistik ile birlikteliklerinin çok eski yıllara dayandığını, özellikle satış sonrasında verdikleri kaliteli hizmet ile, uzun yıllar kendileri ile çalışma hedefinde olduklarını vurgulamıştır.

Törende ayrıca, Deniz LojistikYönetimine, IVECO tercihleri sebebiyle teşekkür edilerek günün anısına plaket taktim edilmiştir.