IVECO’dan Ankara’da Daily kamyon teslimatı

IVECO’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv lojistik sektörünün Ankara’daki lider firmalarından Mevlana Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği 25 adet Daily aracın 6 adetini törenle teslim etti.

Yaklaşık 45 senelik geçmişi olan Mevlana Lojistik yurt içi nakliye ve 2.el araç alım satım hizmeti ile sektörün söz sahibi firmaları arasında yer almaktadır. 2021 yılı için anlaşılan 25 adetlik IVECO alımının ilk 6 adedi olan DAILY 70 C 16 tipi araçlar, firma merkezinde gerçekleştirilen törenle, Ankara yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv tarafından teslim edildi.

Törene, Mevlana Lojistik adına yönetim kurulu başkanı Turgut Menekşe ve yönetim kurulu üyesi Tuncay Menekşe ile, Özgözde Otomotiv adına şube müdürü Sezgin Işık ve satış müdürü Volkan Güntürkün katılmışlardır.

Yönetim kurulu başkanı Turgut Menekşe, filolarında halen bulunan 14 adet IVECO Daily araçlar yakıt, işletme maliyetleri ve uygun yedek parça temini yönünden memnuniyet sağladığı için, 2021 yılı yatırımlarında da tercihlerinin IVECO markasından yana olduğunu dile getirmişlerdir.

Tören sonrasında, Mevlana Lojistik yönetimine, IVECO tercihleri sebebiyle teşekkür edilerek Özgözde tarafından günün anısına plaket taktim edilmiştir.