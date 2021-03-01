IVECO yetkili satıcısı IVECO Otomotiv, 21 adet Daily’i Prestij’e teslim etti

Teslimat törenine Iveco Otomotiv adına satış müdürü Özer İçler ve Çayan Tubay katılırken Prestij Dağıtım adına Yaşar Işık katıldı. Yaşar Işık Daily’i 4100mm uzun dingil mesafesi ve düşük yakıt tüketimi için tercih ettiklerini ifade ederken Özer İçler de Prestij’e IVECO Otomotiv olarak satış sonrasında en iyi hizmeti vereceklerini belirtti.

Şirketin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yaşar Işık gıda taşımacılığında uzmanlaşan Prestij Dağıtım Nakliyat’ın, yurt içi depolama ve dağıtım hizmeti sunduğunu belirterek, “Hem İstanbul içinde hem de Anadolu’da donmuş, soğuk, ısı kontrollü ve kuru olmak üzere tüm taşıma modlarında parsiyel taşımacılık işlemleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Daily, çeşitli özelliklerinin getirdiği yakıt ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler arasında 2,3 litrelik F1A motoru barındıran, Daily Hi-Matic de dâhil, tüm modellerde yer alan Dur Kalk sistemi ve yalnız geçici koşullarda daha duyarlı değil, aynı zamanda daha da verimli olan yeni Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili Türbin mevcut. Ek olarak Daily için özel olarak tasarlanan özel A Sınıfı Süper Eko Düşük sürtünme katsayılı lastikler ve yakıt tasarrufuna daha da katkı sağlamak için yeni 220A (12V) alternatör bulunmakta.