IVECO Türkiye’den, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı(EÇEV) iş birliği ile Covid 19 mağduru çocuklara destek

Tablet desteği verilen öğrenciler Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Yamanlar ve Altındağ Etkinlik Merkezlerinden eğitim desteği alan ve bölgedeki devlet okullarına devam eden öğrencilerden seçildi. İzmir’in ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerinde konumlanmış olan EÇEV Etkinlik Merkezlerinden, Yamanlar, Bayraklı, Gümüşpala, Soğukkuyu, Altındağ, Gültepe, Toros, Mersinpınar, Çamkule semtlerinde yaşayan yaklaşık 800 çocuk ve aileleri yararlanıyor. Ailelerinin ekonomik ve sosyal olanaklarının yetersiz olması nedeniyle evlerinde bilgisayar, tablet veya internet erişimi bulunmayan öğrencilere öncelik verilen projede, çocukların uzaktan eğitime bağlanarak akademik ve sosyal gelişimlerini sürdürmeleri hedeflendi. Uzaktan eğitime bağlanan çocuklar okul müfredatının yanı sıra, EÇEV’in etkinlik merkezlerinde yıl boyunca gerçekleştirmekte olduğu, salgının başlamasından bu yana çevrim-içi olarak düzenlemeye devam ettiği, sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal etkinlik ve atölyeler içeren etkinlik programlarına da katılma olanağı bulacaklar.