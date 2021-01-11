IVECO Türkiye’den, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı(EÇEV) iş birliği ile Covid 19 mağduru çocuklara destek
IVECO Türkiye’nin desteği ile proje kapsamında Covid-19 salgını mağduru orta okul öğrencilerine uzaktan eğitime erişim sağlayabilmeleri için toplam 72 adet Casper VIA L30 model tablet ve 4 ay süreyle 10 GB internet desteği sağlandı. 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşen tablet dağıtımında, destek verilenler arasında bir de 30 Ekim İzmir deprem mağduru lise öğretmeni de bulunuyor.
Tablet desteği verilen öğrenciler Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Yamanlar ve Altındağ Etkinlik Merkezlerinden eğitim desteği alan ve bölgedeki devlet okullarına devam eden öğrencilerden seçildi. İzmir’in ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerinde konumlanmış olan EÇEV Etkinlik Merkezlerinden, Yamanlar, Bayraklı, Gümüşpala, Soğukkuyu, Altındağ, Gültepe, Toros, Mersinpınar, Çamkule semtlerinde yaşayan yaklaşık 800 çocuk ve aileleri yararlanıyor. Ailelerinin ekonomik ve sosyal olanaklarının yetersiz olması nedeniyle evlerinde bilgisayar, tablet veya internet erişimi bulunmayan öğrencilere öncelik verilen projede, çocukların uzaktan eğitime bağlanarak akademik ve sosyal gelişimlerini sürdürmeleri hedeflendi. Uzaktan eğitime bağlanan çocuklar okul müfredatının yanı sıra, EÇEV’in etkinlik merkezlerinde yıl boyunca gerçekleştirmekte olduğu, salgının başlamasından bu yana çevrim-içi olarak düzenlemeye devam ettiği, sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal etkinlik ve atölyeler içeren etkinlik programlarına da katılma olanağı bulacaklar.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12