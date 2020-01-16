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IVECO, Trabzon’da yeni yetkili servisini açtı

IVECO, bugün Trabzon’daki yetkili servisinin yeni tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Armutçuoğlu Yetkili Servisi markanın tüm ürün yelpazesine hizmet sunacak. Törene müşteriler, IVECO yönetimi ve çalışanları katıldı.

IVECO, Trabzon’da yeni yetkili servisini açtı

IVECO, bugün Trabzon’daki yetkili servisinin yeni tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Armutçuoğlu Yetkili Servisi markanın tüm ürün yelpazesine hizmet sunacak. Törene müşteriler, IVECO yönetimi ve çalışanları katıldı.

16 Ocak 2020 Perşembe 12:09
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IVECO, Trabzon’da yeni yetkili servisini açtı

1994’te kurulan ve 1997’den beri IVECO yetkili servisi olarak hizmet veren Armutçuoğlu, yaptığı yatırımla 22 yıllık tesisini yeniledi. Yeni tesis 2,900 metrekaresi kapalı olmak üzere 4,600 metrekarelik bir alana sahip.

Mevcut tesisde aynı anda 4 adet araca hizmet verilebilirken yeni tesiste aynı anda  7 adet araca hizmet verilebiliyor. Kaporta kısmında da yeni bir boya fırını var. Trabzon’u iç kentlere bağlayan yol üzerine kurulu tesis lojistik operatörleri için ideal bir konumda.

Açılış konuşmasında tesisin sahibi Necati Armutçuoğlu şunları söyledi; “Trabzon bölgesine 22 yıldır hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz, müşterilerimizi ve IVECO markasını daha iyi desteklemek için bu yeni ve modern tesislere yatırım yaptık. Bu bağlamda personel sayımızı da gelecek yıl 25’ten 35’e yükselteceğiz”.

IVECO Türkiye pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Tansu Giz ekledi: “IVECO, Türkiye’de hızlı büyüyen bir marka ve pazar payımız son 9 yılda ikiye katlandı. Bugün ülkede 3,5 ton ve üzeri kamyon segmentinde %8’li pazar payımızla üçüncü markayız. Armutçuoğlu gibi teknik servislerin başarımıza etkisi, katkısı büyüktür. Daima müşterilerimize yakın olmayı hedefliyoruz, ihtiyaç duydukları araçları sağlıyor, en iyi servis hizmetini sunuyoruz. Necati Armutçuoğlu ve ailesine IVECO’ya olan güvenleri ve bu modern tesise yaptıkları yatırımları için teşekkür ederim, tüm IVECO ailesine hayırlı olmasını diliyorum”.

Tören sırasında IVECO yöneticileri Yıldırım Tanılkan ve Tansu Giz, Necati Armutçuoğlu’na anısal bir plaket sundu. Kurdele kesme töreni ve resmî açılışta müşteriler de yoğun katılım gösterdi. Kurdele kesme törenine IVECO yetkililileri, Necati Armutçuoğlu ve ailesi, Ortahisar belediye başkanı, milletvekilleri katıldılar.

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