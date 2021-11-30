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IVECO T WAY Alman tasarım ödülünü kazandı

Alman Tasarım Konseyi, Ticari Araçlar kategorisinde IVECO T-Way’i “Mükemmel Ürün Tasarımı” kategorisinde birinci seçti. En zorlu arazi görevlerinde sağlamlık ve güvenilirlik için tasarlanan T-Way, markanın ağır vasıta serisindeki en zor şartlara hazır inşaat kamyonudur ve yeni IVECO WAY ağır vasıta serisiyle birlikte markanın DNA'sını çağrıştıran temel tasarım öğelerine sahiptir.

Lojistik 30.11.2021, 12:13
IVECO T WAY Alman tasarım ödülünü kazandı

IVECO T-Way, tasarım alanında en prestijli ödüllerden biri olan Alman Tasarım Ödülleri 2022'nin Ticari Araçlar kategorisinde prestijli "Mükemmel Ürün Tasarımı" ödülünü aldı. Alman Tasarım Konseyi, tasarım alanında iletişim ve marka yönetimi için dünyanın önde gelen yetkin mercilerinden biridir. Tasarım endüstrisini, iş dünyasını, akademiyi ve bilimi temsil eden 10 farklı ülkeden 37 seçkin tasarım uzmanından oluşan bir jüri, bu ödül için IVECO T-Way'i seçti.

Alman Tasarım Ödülleri, tasarımcıların yeni dijital teknolojilerden iklim açısından nötr üretime kadar giderek daha karmaşık sorunlara yanıt bulma yöntemlerine özel önem veren “Tasarımcılar Nasıl Düşünür” temasıyla onuncu yıldönümlerini kutluyor. Bu tema en zorlu arazi görevlerinde sağlamlık ve güvenilirlik için tasarlanmış, markanın ağır vasıta segmentindeki en zorlu şartlara uygun aracı olan IVECO T-Way için tamamıyla geçerli.

IVECO T-WAY'in tasarımı, özel arazi görevleri için IVECO WAY serisinin ana unsurlarını taşıyor. T-Way, kabin ve şasi arasındaki estetik oranların, sağlam tam metal tamponla birlikte güç ve güveni ifade ettiği, sağlam ancak aynı zamanda şık dış tasarımıyla öne çıkıyor. Şık ve sağlam dış tasarım; mükemmel ergonomi, entegre teknoloji ve gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip, sürücü konforu ve güvenliğine odaklanan bir kabin içi ile birleştirilmiş. Her ayrıntı, arazi görevinde maksimum işlevsellik sunmak için ayarlanmış durumda.

CNH Endüstriyel Stratejik Tasarım yöneticisi Marco Armigliato şunları söyledi: “IVECO T-Way'in böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesinden gurur duyuyoruz. T-Way, sürücü topluluğu içinde çok hızlı bir şekilde popüler hale gelen yeni IVECO WAY ağır vasıta ürün yelpazesiyle tanıttığımız sürücü merkezli tasarımı paylaşıyor. Sağlamlık, güvenilirlik, verimlilik ve sürücü odaklılık standartlarını yükseltme konusunda yüksekleri hedeflerken bunu stil sahibi bir şekilde yapıyor”

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