IVECO, Suzarra fabrikasında 1.600.000’inci Daily’nin üretimini kutluyor

Torino, 1 Aralık 2021

IVECO, hafif ticari vasıtalar için her zaman bir referans olan Suzzara fabrikasında montaj hattından çıkan 1.600.000'inci Daily aracını kutluyor.

IVECO Daily modelleri halihazırda Italya’nın Suzarra şehrindeki modern fabrikada ve aynı zamanda Ispanya’nın Valladolid şehrindeki fabrikalarda üretiliyor. Daily üretiminin %80i Suzarra fabrikasında gerçekleşiyor.

Daily, kendini sürekli olarak yeniden icat eden gerçekten ikonik bir araç. Daily, 40 yıldır yenilikçiliğin, çok yönlülüğün ve verimliliğin sınırlarını zorlayarak, gelişen değişimi öngörerek müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Daily, yıllar içinde DNA’sına sadık kalarak pek çok çığır açıcı değişikliğe imza atarak IVECO’nun sürdürülebilir başarısının önemli bir örneği olmuştur.

7,2 tonluk modeliyle yüksek taşıma kapasitesi konusunda lider olan ve pazarda doğal gazlı hafif ticari araç versiyonu ile referans haline gelen Daily, yeni 3.0 litrelik 176 hp Euro VIE ağır hizmet dizel motoru ile bir kilometre taşı daha koyuyor.

IVECO Suzzara Fabrika Müdürü Giorgio Ricci, “Bu adete ulaşmaktan son derece gurur duyuyoruz. 40 yılı aşkın Daily üretimini temsil eden fabrikamız için önemli bir kilometre taşı. Bu araç çok yönlülüğü ve gücüyle her zaman diğer araçlardan bir adım önde. Daily, IVECO DNA’sına sadık kalarak her geçen gün kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için bağlanabilirlik ve sürdürülebilirliğe odaklanarak gelişiyor. Daily aynı zamanda sınıfının en düşük toplam sahip olma maliyetlerinden biriyle de rekabetçi yol arkadaşınız oluyor.” Üretim aşamalarının hepsinde büyük bir özenle ve sinerjiyle işleyen tesis, 2007’den beri Dünya Klasında Üretim (WCM) için çalışmaktadır. Askeri araç ve yangın müdahale araçlarının da üretildiği tesiste kalitenin yanı sıra her çalışanın üretim sürecine dahil edilmesi ve sürdürülebilir gelişme hedefleniyor.

Tesis yakın zamanda Uluslararası bir yönetim danışmanlığı firması olan Agamus Consult ve Alman otomotiv dergisi Automobil Produktion tarafından verilen Mükemmel İyileştirme Kültürü ödülünü kazandı. Suzarra Fabrikası, teknolojiyi ve işi geliştirmek amacıyla “öngörülemeyene hakim olmak” mottosuna sadık kalarak zorlu pazar ve küresel şartlarda her gün kendini geliştirerek zorlu şartları fırsata çevirmeyi hedefliyor.