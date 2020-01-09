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IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı başlattı

IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine sağladığı 2,900 araçlık çerçeve anlaşmanın 942 kamyonluk ilk teslimatına başladı.

IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı başlattı

IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine sağladığı 2,900 araçlık çerçeve anlaşmanın 942 kamyonluk ilk teslimatına başladı.

09 Ocak 2020 Perşembe 14:48
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IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı başlattı

IVECO  Savunma Araçları birimi, 30 Aralık 2019’da Romanya Ulusal Savunma Bakanlığı ile imzalanan 2,900 araçlık anlaşmayı duyurmuş, ilk 942 aracın 2020’de başlayarak 4 yıllık süreçte teslim edileceğini belirtmişti.

Anlaşma, askerî lojistik bağlamında Iveco Savunma Araçlarının yüksek hareketlilik kabiliyeti sunan 4 tipolojisini barındırıyor, bunlar; 4x4, 6x6, 8x8 ve 8x8 Prime Mover. Araçların yaklaşık 3’te 1’i zırhlı kabine sahip olacak.

Merkezî Lastik Şişirme Sistemi (CTIS), karartma ışıkları, çift yakıtla çalışan motorlar, kendini kurtarma vinçleri ve taktik akslarla donatılan araçlar, sıra dışı bir esneklik, sığ su kabiliyetleri ve askerî operasyonlara destek için C-130 uçaklarıyla taşınabilme imkânı sunuyor.

Bu önemli başarı Romanya Silahlı Kuvvetlerinin 173 ve 57 araçlık önceki anlaşmalarından memnuniyetini gösterirken Iveco Savunma Araçları ile Romanya Ulusal Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkiyi de güçlendiriyor.

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