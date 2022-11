IVECO Otomotiv Logitrans 2022 Fuarında

Fuar açılışında birer konuşma yapan Iveco Otomotiv Ağır Vasıta satış müdürü Çayan Tubay ve Hafif Orta Vasıta satış Müdürü Özer İşler IVECO’nun uluslararası nakliyeye uygun araçları S WAY çekici, 3,5 ton Daily panel van ve 3,5 ton Daily şasi sergilediklerini belirtti.

Iveco Otomotiv ağır vasıta satış müdürü Çayan Tubay şunları söyledi; Burda gördüğünüz gibi uzun yol çekicimiz S WAY’i sergiliyoruz. S WAY bildiğiniz üzere 2020 yılı başında piyasaya sunuldu ve 2020 başından beri Türkiye’de toplam 2500 adet S WAY satıldı, S WAY pazar payımız her geçen ay biraz daha artıyor. Uzun yol araçlarımızı otomatik klima ve park kliması ile beraber sunuyoruz, ayrıca havalı kabin süspansiyonu, ADR, ZF intarder, 463 KW güçlü motor freni gibi özellikler standard. Uzun yol taşımacılığı için IVECO Cursor 13 Litre, 530 BG motorlu araçlarımız tercih ediliyor.

Iveco Otomotiv hafif orta vasıta satış müdürü Özer İşler de şunları söyledi; Daily modelimiz 3,5 ton segmentinde uzun yol Express taşımacılık için de çok tercih edilen bir araç, özellikle tek tekerlekli, 16m3 panel van modellerimiz çok tercih ediliyor. Daily modellerimizin en öne çıkan özelliklerinde biri de araçlarımızı C tipi kamyon şasisi olmazı bu da araçlarımızın yıpranmasını geciktiriyor. Diğer bir güçlü yanımız da Hİ Matic tork konvertörlü tam otomatik şanzıman seçeneği. Kısa sürede Daily satışlarımızın %20 sini otomatik şanzıman oluşturmaya başladı, hem şehir içinde hem de uzun yolda büyük konfor sağlıyor.

Iveco Otomotiv yetkilileri güçlü satış sonrası hizmetleri ile müşterilerini satış sonrasında da yalnız bırakmadıklarını ifade ettiler.