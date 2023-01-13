IVECO, KARAVANIST 2023 Fuar’ında Daily modelleri ile büyük ilgi topladı.

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, kendisinin de karavanlara olan ilgisinin artmaya başladığını belirterek ‘Carsiva Karavan’ın IVECO DAILY araçlarla yaptığı karavanları görüp de bir tane edinmek istememek olanaksız. Özellikle Amerika, Kanada ve Almanya gibi ülkelerde karavan adeta bir yaşam tarzı. Pandemi sonrasında tüm alışkanlıklarımızın değiştiği gibi seyahat etme ve tatil yapma anlayışlarımızda da farklılıklar oluştu. Bu anlamda yakın bir zamanda Türk karavancıların da artacağından, yollarda daha çok karavan göreceğimizden hiç şüphem yok. IVECO DAILY çok yönlülüğü sayesinde, dağıtımdan seyahate kadar hayatın her yükünde ideal bir yol arkadaşı’. dedi.