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IVECO, KARAVANIST 2023 Fuar’ında Daily modelleri ile büyük ilgi topladı.
KARAVANİST 2023, İstanbul 3. Karavan ve Ekipmanları Fuarı 7 Ocak 2023 tarihinde TÜYAP Fuar Merkezi’nde başladı. Ziyaretçilere motokaravanlardan, alkoven karavanlara, iç dekorasyon malzemelerinden, kamp malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini aynı çatı altında sunan fuar 15 Ocak tarihine kadar gezilebilecek. Fuarın dikkat çeken katılımcıları arasında, karavan severlerin kapısında kuyruk beklediği, üretim merkezi Konya’da bulunan Carsiva Karavan da var. Carsiva Karavan fuara alkoven karavan modelleri ile katıldı. IVECO DAILY model araçlar ile fuarda yerini alan Carsiva Karavan’ın kurucusu ve genel müdürü Şener Kayacık “Biz Carsiva Karavan olarak terzi usulü tasarım yapıyoruz. IVECO DAILY araçlar ile çalışmayı özellikle tercih ediyoruz. Aracın karavan üst yapısına son derece uygun olmasının yanı sıra, aracın yol performansı, yakıt verimliliği ve konforu karavan severlerin aradığı nitelikte. Bu sebepten ülkemizde sayıları gitgide artan karavan sevdalıları özellikle IVECO DAILY karavanlara rağbet ediyor.’ dedi.
Lojistik 13.01.2023, 09:18
IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, kendisinin de karavanlara olan ilgisinin artmaya başladığını belirterek ‘Carsiva Karavan’ın IVECO DAILY araçlarla yaptığı karavanları görüp de bir tane edinmek istememek olanaksız. Özellikle Amerika, Kanada ve Almanya gibi ülkelerde karavan adeta bir yaşam tarzı. Pandemi sonrasında tüm alışkanlıklarımızın değiştiği gibi seyahat etme ve tatil yapma anlayışlarımızda da farklılıklar oluştu. Bu anlamda yakın bir zamanda Türk karavancıların da artacağından, yollarda daha çok karavan göreceğimizden hiç şüphem yok. IVECO DAILY çok yönlülüğü sayesinde, dağıtımdan seyahate kadar hayatın her yükünde ideal bir yol arkadaşı’. dedi.