IVECO, Amazon’un Avrupa operasyonları için 1064 adet doğal gazla çalışan S-WAY çekici sağlayacak

Londra, 17 Kasım 2021

Amazon, hâlihazırda 216 adetlik IVECO S-WAY CNG’nin (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ilk partisini teslim almış durumda. Geri kalan 848 araç ise 2022’nin ortasından başlayarak teslim edilecek.

Söz konusu 1064 araç, IVECO’nun son teknoloji Cursor 13 Doğal Gaz motoruna ve 1052 litrelik pazardaki en büyük CNG deposuna sahip. Aracın menzili ise 620 kilometre.

Iveco Grubunun CEO’su Gerrit Marx, açıklamasında doğal gaz teknolojisinde 25 yıldır öncü olduklarını vurgulayarak bu çözümün operatörlere salınımlarında belirgin bir düşüş yaratma imkânı verdiğini söyledi. Amazon gibi küresel liderlerle iş birliğinin, yenilikçi ürünlerinin kapasitesinin bir kanıtı olduğuna değinen Marx, 2050’ye kadar taşımacılığın karbonsuzlaşma hedefine bağlılıklarını yineledi ve şu anda salınımları azaltmak için hazır yegâne teknoloji olan yenilenebilir yakıtla çalışan yanmalı motorlar alanında liderliklerini sürdüreceklerini belirtti.