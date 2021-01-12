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İTALYA’DA DKV BOX EUROPE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Uluslararası nakliyecilerin Avrupa’yı tek kutu ile hızlı ve kolayca geçmeleri için hizmete sunulan DKV Box Europe kutusu çok yakında İtalya’da da geçerli olacak. İtalya’da test sürecini başlatan DKV, bu yılın ortalarına kadar müşterilerine toplam 13 ücretli otoyol sisteminden aynı kutuyla geçme olanağı sunmayı hedefliyor.

Lojistik 12.01.2021, 15:25
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İTALYA’DA DKV BOX EUROPE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

DKV Euro Service, Avrupa’daki bütün önemli paralı yolların ücretlerinin tek kutu ile kolayca ve hızla ödenebilmesi için tasarlanan DKV Box Europe kutusunun İtalya’daki pilot uygulamasını başlattı.

İtalyan ücretli otoyol işletmecileri bu çözüme onaylarını önceden vermişler, İtalya’daki geçiş ücretlerinin ödenmesi için tasarlanan DKV BOX ITALIA’nın ulusal nakliyeciler için pilot uygulaması 2020 sonbaharında başlamıştı. DKV 30 yılı aşkın bir süredir İtalya’daki işletmeci şirkete geçiş ürünleri hizmeti sunuyor.

DKV Euro Service; DKV Box Europe ve DKV Box Italia ile gelecekte ürün yelpazesini daha da genişletecek ve 3,5 tonun üzerindeki araçlar için ücretli yolları nakit ödemeksizin kolayca ve hızla geçmelerini mümkün kılacak iki geçiş kutusu ürününü hizmete sunacak.

Lejeune: ‘Hedef, yıl ortasına kadar tek kutuyla 13 otoyol sisteminden geçilebilmesi’

DKV Euro Service Geçiş Ücretleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune, İtalya’daki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“DKV Box Europe’un İtalya’da pilot uygulamasının başlaması bizim için son derece önemli bir adım. İtalya Avrupa’da en önemli ücretli otoyol ağına sahip ülkelerden biri. Hâlen nakliyeciler DKV Box Europe ile Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz, Bulgaristan, Warnow Geçişi, Herren Tüneli ve Liefkenshoek Tüneli’nden nakit ödemeden geçiş yapabiliyorlar. İtalya ile birlikte tek geçiş kutusuyla 11’inci ücretli otoyol sisteminden de geçebilecekler. Müşterilerimize Macaristan ve İsviçre’de de aynı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz bu yılın ortalarına kadar müşterilerimize toplam 13 ücretli otoyol sisteminden aynı kutuyla geçme olanağı sunmaktır. Bu vesile ile AISCAT’a (İtalya Ücretli Otoyol Operatörleri Derneği) teşekkür etmek ve başarılı bir işbirliğini sabırsızlıkla beklediğimizi vurgulamak isterim.”

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