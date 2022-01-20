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İMSAN GROUP 8 ADET TIRSAN ÇİÇEK TAŞIYICI FRİGO TESLİM ALDI

Mardin merkezli uluslararası taşımacılığın öncü firmalarından İmsan Group, son yatırımı ile filosuna 8 adet Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo ekledi. Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikasında teslimatlarına son sürat devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın, İmsan Group’a gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İmsan Group Yönetim Kurulu Başkanı Kerem İmrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmrak ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.

Lojistik 20.01.2022, 16:34
İMSAN GROUP 8 ADET TIRSAN ÇİÇEK TAŞIYICI FRİGO TESLİM ALDI

Müşterilerimiz İçin Müşterilerimizle Geliştiriyoruz

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, ‘’Frigo araçlarımızı 2019 yılında Adapazarı Fabrikamızda müşterilerimizle birlikte yapmış olduğumuz klinik çalışmayla birlikte mükemmel hale getirildik. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz Çiçek Taşıyıcı Frigo araçlarımız ise müşterilerimizin bu özel ihtiyacını tam karşılayacak şekilde geliştirildi. Aracımız, hem sağlamlığı hem de çok fonksiyonlu taşımacılığa imkân sağlayan işlevsel özellikleriyle uluslararası taşımacılık yapan firmaların rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. İmsan Group ile uzun yıllardır devam ettirdiğimiz başarılı iş birliğimizden ve son yapmış olduğu yatırımında tercihini yine Tırsan kalitesinden yana kullanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Tırsan Araçları, Müşterilerimizin Operasyonel Süreçlerine Katma Değer Sağlıyor

Teslimat töreninde İmsan Group’un faaliyetleri hakkında da bilgi veren İmsan Group Yönetim Kurulu Başkanı Kerem İmrak, “Uluslararası taşımacılıkta, müşterilerimizin talebi ve ısrarı sonucu soğuk zincir taşımacılığına yönelik hizmetlerimizi geliştirdik. Her türlü iklim ve yol koşulunda müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş bir şirket olarak, yatırım yapacağımız araçların donanımına ve uzun süreli kullanım olanaklarına özellikle dikkat ediyor ve yerli üretim olmasını tercih ediyoruz. Bundan dolayı tercihimizi her zaman olduğu gibi Tırsan araçlarından yana kullanarak, son yaptığımız 8 adet Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo yatırımımız ile filomuzdaki Tırsan araç sayısını 89’a yükselttik. Tırsan’ın Frigo araçları, çok fonksiyonlu ürün taşıma özelliğiyle müşterilerimizin operasyonel süreçlerine katma değer sağlamakta ve tüm iklim koşullarında mükemmel performans sergilemektedir. Tırsan ile yıllardan beri devam eden iş birliğimizi güçlendirmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemlerde de yeni projelerde beraber ilerleyeceğimizi ümit ediyoruz” dedi.


Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo T.SRI F Araç Özellikleri

Çiçek taşımacılığına uygun olarak; 2.500 mm iç genişliğinde ve 45 mm panel kalınlığında üretilen yeni Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo aracının, kompozit profiller ile güçlendirilmiş panelleri yüksek mukavemete sahiptir. Araç en narin ürünlerin taşınmasında, tam güvenlik sağlarken, Code XL yük güvenliği sertifikasına sahiptir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olan Tırsan Çiçek Taşıyıcı T.SRI F Frigo araçlarında, standart olarak; 2.700 mm iç net,2.500 mm iç genişlik, 7.2 ton taban dayanımlı kolay temizlenebilen tek parça alüminyum taban, 500 lt alüminyum mazot deposu, led ışıklarla donatılmış çelik yemek dolabı, çift paslanmaz boru kilit sistemine sahip güçlü arka kapı, havalandırma brandası, bir adet yedek lastik ve 1.dingil kaldırma sunulmaktadır.

Sahip olduğu geniş opsiyon seçenekleriyle Tırsan T.SRI F Frigo araçları kullanıcılarının operasyonlarında verimlilik ve güven sağlar. Ara bölme duvarı opsiyonuyla, çift iklimlendirme sağlayarak aynı anda farklı ürün taşımacılığı imkanı sunar. Panele entegre gömme yük sabitleme raylarıyla, yük güvenliğini max seviyeye çıkarır. Mekanik ve elektronik kilit çözümleriyle değerli yükleri, hırsızlığa karşı korur. Medikal ürün taşımacılığı için ise Pharma sertifikası opsiyon olarak sunulmaktadır. Tırsan en dayanıklı üretim standardı olarak şasi ve tüm kaynaklı komponentleri kataforez (KTL) kaplamalı olup 10 yıl pas yürümezlik garantilidir.

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