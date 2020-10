İki lojistik firmasından dev iş birliği

Bu anlaşmanın içeriği sadece Yurt İçi Komple Taşıma Faaliyeti olup, her iki şirket de güçlerini birleştirerek sektörde dinamik, memnuniyet odaklı ve daha rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu anlaşma bir satın alma ya da ortaklık anlaşması olmayıp değişen ve gelişen piyasa koşullarında iş ortaklarına daha verimli ve rekabetçi bir tedarik süreç yönetimi sağlamaya yönelik uzun süreli bir iş birlikteliğini kapsar. Bu anlaşma ile DSV Türkiye ve Horoz Lojistik güçlü alanlarını birleştirerek Yurt İçi Komple Taşıma faaliyetinde pazar paylarını artırmak üzere ortak yatırım ve pazarlama faaliyetleri yapacaklardır. DSV’nin dünya çapındaki büyüklüğünü ve özellikle global müşterilerle sürdürdükleri çok yönlü iş birlikteliklerini, sürekli ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini ve sahip olduğu güçlü finansal altyapısını, Horoz Lojistik’in 78 yıllık tecrübesini, etkin müşteri ilişkilerini ve satış becerisini, iyi organize olmuş yaygın ulusal ağını ve operasyonlarında izlenebilirliğini, şeffaflığını ve sürekli gelişimi teşvik eden IT becerilerini birleştirerek, tüm süreçlere katma değer sağlayacakşekilde uçtan uca hizmetle, sektörde rekabete liderlik etmeyi hedeflemektedirler. Global’de 18 Milyar dolarlık gelire sahip, dünyanın 3 büyük lojistik firmasından biri olan, Türkiye’de 240 Milyon dolar yıllık geliri ile IATA 1.’si DSV, 120 araçlık parkı ile büyük önem verdiği Türkiye pazarındaki büyüme ve hizmet çeşitliliği hedefleri doğrultusunda, Horoz Lojistik ile yapmış olduğu bu anlaşma büyük önem arz etmektedir. Entegre lojistik hizmetler konusunda uzmanlaşan , dünya genelindeki 800 şubelik network’ün bir parçası olarak tüm taşıma modlarında hizmet üretebilen, yurt geneline yayılmış 400.000 m2 kapalı alanda 42 lojistik merkezi ile micro dağıtım, bayi ortak depo yönetimi, e-ticaret ve konvansiyonel depolama alanında hizmet veren Horoz Lojistik bu iş birlikteliği sayesinde DSV ile birlikte sektörün en önemli oyuncusu olma yolunda çok önemli bir adım atmış bulunmaktadır. İki şirketin üst düzey katılımı ile gerçekleşen imza seremonisi sonrası Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkanı Sn. Taner Horoz “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, en önemlisi onlara katma değerli hizmet sağlamak adına Horoz Lojistik olarak iş süreçlerimizi değişen dünya koşullarına göre uyarlıyoruz ve bu dönüşümün gereği olan trendleri hızla hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda da DSV ailesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 3 yıl içerisinde Komple Taşımacılık alanında ilk etapta 3 kat büyümeyi hedeflemekteyiz. Her iki tarafı daha da güçlendirerek hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre, en önemlisi müşterilerimize büyük katkılar sağlayacak bu iş birlikteliğini mümkün kılan Ozan Bey’e ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi. DSV Genel Müdürü Sn. Ozan Önder; “Hedefimiz önümüzdeki beş yılda Türkiye’nin Gayrisafi Milli Hasılası’na oranla değişkenlik gösteren ama 250 Milyar TL’ den daha büyük olan yurt içi lojistik faaliyetlerini daha merkezi ve kurumsal kimlikle tüm taşıma kollarını kullanarak, müşterilerimize daha avantajlı maliyetler ile hizmet sunmak olacak. Bu yolda bize ortak olup destek veren gerek yatırımcılarımız gerekse çalışma arkadaşlarımızla birlikte, sektörün öncü ve itici gücü olacağımıza güveniyoruz ve heyecanlı yolculuğumuzda Sayın Taner Horoz’a ve Horoz ailesine inancımız ve hedeflerimizde bizlere ortak oldukları için teşekkür ediyoruz.” diyerek bu başarılı iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.