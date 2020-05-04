İhracat İçin Moral Bozmaya Gerek Yok

ULUSLARARASI TİCARET LİTERATÜRÜ TÜRKİYE SAYESİNDE “TEMASSIZ TİCARET” KAVRAMI İLE TANIŞTI

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu; “Bu başarıda böylesine büyük bir salgına rağmen temassız ticaret başlatarak büyük bir adım atan Ticaret Bakanlığımızın katkısı büyüktür. Özellikle batı kapılarımızda neredeyse durma noktasına gelen taşımacılık Bakanlığımızın başlatmış olduğu temassız ticaret ile mümkün olmuştur. Batı kapılarında yapılan bu iyileşme aynı şekilde Habur’da ticaretin önünü açmıştır. Sektörümüz temassız ticaret açılımı ile sektörün ve Türkiye’nin önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a müteşekkirdir.

Avrupalı müşterilerimizden aldığımız bilgiye göre, otomotiv başta olmak üzere ve diğer birçok fabrika Mayıs itibariyle üretimlerine kademeli olarak başlayacaklarını açıklamışlardır. Batı kapılarından yapılan son 5 gün araç çıkışlarına bakıldığında çıkış sayısı bir önceki 5 güne göre %65 artarak 1160 araç olmuştur. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında taşıma sayıları aynı seviyeye ulaşmıştır. Bu artış Mayıs ayı ile beraber ihracattaki kayıpların hızla telafi edileceğini göstermektedir. Moral bozukluğuna gerek yoktur. Türkiye dış ticareti pandeminin en yoğun döneminde bunu başarmışsa sorunun çözülmekte olduğu Mayıs ayı ile birlikte pandeminin olumsuz izlerini silecektir.

HABUR’DA KAYIP ÖNLENDİ

Başkan Nuhoğlu, Habur ve Kapıkule’de uygulanan temassız ticaret modelinin hayata geçişi ve devamı ile ilgili şu değerlendirmeye yaptı:

“Habur sınır kapısı korona virüs tehlikesi nedeniyle 29 Şubat tarihinde giriş ve çıkışa kapatıldı, ancak Ticaret Bakanımızın vizyonu ve hızla aldığı karar ile 1 Mart 2020’den itibaren Irak’a yapılan ihracat, Irak- Türkiye sınırında oluşturulan tampon bölgeden gerçekleşti. Sürecin başarı ile devam etmesinde gümrük personelimizin büyük gayretleri olmuştur.

Irak’a 2019 yılı Mart ayında yapılan ihracatımız 2020 yılının aynı döneminde % 40 azalış gösterirken, temassız ticaret uygulamaları ile bu azalış Nisan ayında % 29’a gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle, 2020 yılı Mart ayında Irak’a taşımalarımız bir önceki aya oranla % 53 azalırken, 2020 yılı Nisan ayında bu oran % 11’lere kadar düşürülmüştür. Sonuç olarak, temassız ticaret uygulamaları ile içinde bulunulan pandemi günlerinde de Ticaret Bakanlığımızın hedeflediği günlük 1500-1700 çıkış sayısına ulaşılmıştır.

FIRSATLARA ODAKLANMALIYIZ

Dünyadaki toplam üretimin %40’ını yapmakta olan Çin ile Batı Dünyası gözden geçirerek yeniden kuracağı diş ticaret ilişkisinde ülkemize yeni fırsatların doğacağına inanıyoruz. Çin’e nazaran birçok avantajı barındıran ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkacağını inanıyoruz. Hükümetimizin koymuş olduğu ihracat hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığımız liderliğinde ihracatçılarımız ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 24 Milyar USD döviz getirisi ile en büyük hizmet ihracatçısı olan sektörümüz bugüne kadar olduğu gibi bunda sonra da mal ihracatımızın da motor gücü olmaya devam edecektir.