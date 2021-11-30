I-Save özellikli yeni Volvo FH, %10'a varan yakıt tasarrufuyla daha verimli

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü ve dünya genelinde inovatif kimliğiyle tanınan Volvo Trucks, I-Save özellikli yeni Volvo FH ile yakıt maliyetlerini %10’a kadar azaltıyor.

Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak, tüm nakliye şirketleri, özellikle de uzun yol operasyonları olan müşteriler için oldukça önemli. I-Save özellikli yeni Volvo FH, müşterilerine işletme maliyetlerini ve çevresel etkilerini azaltmaları için fırsatlar sunuyor.

I-Save, Volvo D13TC motorla birçok yakıt tasarrufu çözümü içeriyor. Volvo’nun 2019’un başında piyasaya sürülen 13 litrelik bileşik turbo motoru, bugüne kadar yakıt tasarrufunda ürettiği en verimli motoru olarak öne çıkıyor.

Birçok nakliye şirketi, karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olacak bir araç olarak I-Save özellikli Volvo FH'ı aynı zamanda; düşük yakıt tüketimi ve daha az gürültü seviyesi sebebiyle tercih ediyor.

Kullanıcı veri analizine dayalı yazılım güncellemeleri sayesinde, yakıt tüketimi ve sürülebilirlik arasındaki denge optimize ediliyor. Bu özelliğiyle yeni Volvo FH, Eco modunda sürüş sırasında daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

I-Save'in geliştirilmesine ek olarak, yeni Volvo FH’in daha aerodinamik bir tasarımı bulunuyor. I-See ile daha fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor ve motorun ne zaman daha verimli olduğu tespit ediliyor. Ürün, geniş devir aralığında optimize edilmiş torku ile zorlu coğrafyalarda dahi yüksek ve sabit bir ortalama hızı korumak için gereken gücü sağlıyor.

I-Save özellikli yeni Volvo FH hakkında bilgiler:

460 hp (2.600 Nm) veya 500 hp (2.800 Nm) ile Volvo'nun bileşik turbo teknolojisine sahip 13 litre motor (Volvo D13TC)

Harita tabanlı I-See kamyonun kinetik enerjisini kullanmak için planlanan rota hakkındaki bilgileri kullanır

Uzun yol operasyonları için optimize edilmiş yazılıma sahip I-Shift vites sistemi (Eco mod)

Yakıt tüketimini düşürmek için hızı ayarlayan I-Roll ile I-Cruise

Yakıt tasarruflu arka aks

Değişken debili direksiyon pompası

Aerodinamik tasarım rüzgarlıklar