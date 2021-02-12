HOROZ LOJİSTİKTEN ÖNEMLİ BİR YATIRIM DAHA

Horoz Lojistik, iş ortaklarına daha etkin ve hızlı çözüm sunabilmek adına yatırımlarına devam ediyor. Tüm sektörlerde dijital dönüşümün hızla gerçekleştiği ve Covid-19 etkisi ile toplam ticaret hacmi içinde internet alışverişinin bu denli artmasıyla birlikte, ürünlerin nihai tüketicilere hızlı bir şekilde ulaştırılması lojistik sektörü için de iş hacmini artırmak gerekliliğini ortaya koydu. Büyüme hedefleri çerçevesinde yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Horoz Lojistik; İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkezi’ni yeni deposuna taşıyarak kapasitesini daha da artırdı.

Horoz Lojistik’in en önemli çıkış merkezlerinden biri olan İstanbul Anadolu Yakası Lojistik Merkezi, 18.000 m²’lik yeni deposunda aynı anda 29 adet aracı boşaltma ve yükleme kabiliyetine sahip hale gelmiştir.

Ürünlerin varış noktalarına daha hızlı sevk edilebilmesi için önemli yatırımlar yapmaya devam eden firma, Tuzla’dan tüm Türkiye’yi beslemeye devam edecek olan bu tesisle birlikte, Türkiye genelinde gayri safi milli hasıladan en yüksek payı almış iller de bulunan 29 lojistik dağıtım merkezi sayısını arttırmıştır.

Beyaz eşya, mobilya, hijyen ürünleri, elektronik, küçük ev aletleri vb. ürün gruplarının müşterilerin evlerine teslim edilmesi konusunda faaliyetlerini sürdüren Horoz Lojistik; günden güne büyümekte olan iş hacmi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ekstra tedbirler alarak yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.