HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ ÖZER’İN ACI GÜNÜ

Hayati Akbaş

HOPA-HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’in Nazilli’de yaşayan babası Mehmet Sabri Özer (78) hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Mehmet Sabri Özer uzun yıllar Nazilli Lisesinde Matematik Öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olmuş ve yaşamını memleketinde sürdürüyordu.

Mehmet Sabri Özer akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi ailesi, sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu.

Genel Müdür Meriç Burçin Özer, babasının vefat haberi ardından Nazilli’ye giderek babasının Koca Camisinde kılınan cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti.

Eğitim camiasında sevilen emekli öğretmen Mehmet Sabri Özer, Koca Cami’de kılınan öğle namazı ardından Eğriboyun mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.