Hödlmayr, lojistik sektöründe otonom sürüş teknolojileri üzerine çalışıyor

Uluslararası lojistik hizmet sağlayıcısı Hödlmayr'ın CFO'su Robert Horvath bu alandaki çabaları açıklarken "Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyoruz. Çünkü yalnızca pazarımız üzerinde önemli bir etkisi olacak ilerlemeleri bilmekle kalmayıp aynı zamanda onları aktif olarak şekillendirmek istiyoruz" dedi. Somut bir örnek olarak Horvath, diğer beş ortak şirketle birlikte otonom ticari araçlar için teknik bilgi ve test altyapısı sağladıkları DigiTrans ortak girişimini göstererek otonom aracın ilk test sürüşlerinin sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Otonom araçlara ilişkin bilgi veren Hödlmayr Lojistik Türkiye Genel Müdürü Hande Çarıkcı ise “Otonom veya yarı otonom sürüş, sürücüyü rahatlatmak ve tek seferde daha fazla menzil elde etmek için sürüş ve dinlenme sürelerini daha esnek hale getirme imkanı sağlıyor” dedi.

Başka bir projede Hödlmayr, yoğun trafikteki ticari elektromobilite için yakıt olarak yeşil hidrojen kullanmak üzere Avusturyalı madeni yağ şirketi OMV ile birlikte çalışıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kamyon filosunun hidrojen yakıt hücreleriyle donatılması planlanıyor. Bu araçların yatırım hacmi birkaç milyon avroyu buluyor.

İstenen iklim etkilerini elde etmek için elbette hidrojen üretiminde yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik kullanılıyor. Proje, şirketin kendi sürdürülebilirlik programı Go Green - Go Hödlmayr'ı daha ileri taşımada bir sonraki kilometre taşı olarak gösteriliyor.