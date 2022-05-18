Hilal Trans, filosunu 100 adet F-MAX ile genişletiyor

1992 yılında uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulan Hilal Trans, kurulduğu günden bu yana sorumluluk bilinci ve mükemmeliyetçilik anlayışı ile Türkiye’nin yanı sıra Orta Avrupa, Baltık ve Balkan ülkeleri sahasında en iyi olma yolunda kendini sürekli geliştirerek hizmet vermektedir.

18 Mayıs 2022 tarihinde Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen araç teslimat töreninde Hilal Trans Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören hazır bulundular.

Hoşgören: “Ford Trucks’a ve F-MAX’e duydukları güven için teşekkür ederiz”

Törende konuşan Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, “Türkiye’nin en büyük dağıtım ağlarından birine sahip olan Hilal Trans’a 100 adet Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü F-MAX teslim etmekten mutluyuz. Bizim için iş ortaklarımızla uzun dönemli iş birlikleri geliştirmek çok değerli. Ford Trucks olarak kalite odaklı yaklaşımımız ve ürünlerimizin toplam sahip olma maliyetinde yarattığı avantajlar ile müşterilerimizin operasyonlarında onlara büyük verimlilik ve katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımlarıyla kendini uluslararası arenada kanıtlamış F-MAX’e çok güveniyoruz. Hilal Trans’a bize ve Ford Trucks’a duydukları güven için çok teşekkür ederiz” dedi.

Aras: “F-MAX, şirketimizin ve kaptanlarımızın büyük beğenisini kazandı, yeni projeler ve işbirlikleri için Ford Trucks’ı tercih etmeye devam edeceğiz”

Teslimat töreninde Ford Trucks yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edilen Hilal Trans Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, “Müşterilerimize kesintisiz destek sunarak ticaretlerini güvenle gerçekleştirmelerini sağlamak en öncelikli hedefimiz. Bunun için filomuzu Ford ile büyütmeye devam ediyoruz. Tercihimizi Ford Trucks’tan yana yapmamızda hem Ford Otosan’ın 60 seneyi aşkın üretim tecrübesi, ürün geliştirme ve esneklik yetkinliği hem de Ford Trucks’ın müşteri odaklı yaklaşımı etkili oldu. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve ülkemizde üretilen Ford Trucks F-MAX'ı tercih ettik. Filomuza kattığımız yeni 100 adet F-MAX ile filo kapasitemizi 1.200 üniteye çıkartmış olduk. Şirketimizin ve kaptanlarımızın büyük beğenisini kazanan F-MAX’in lojistik operasyonlarımızda bize çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

F-MAX, düşük sahip olma maliyetleri ile güç ve verimlilik sunuyor

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. F-MAX, 500 PS güç, 2500 Nm tork ve araç seviyesinde 400 kW frenleme gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. F-MAX’in Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç, verimlilik, teknoloji ve konfor F-MAX’te bir arada

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. 1350 litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.