GÜRCİSTAN SINIR KAPILARINI AÇIYOR

HOPA-Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’in Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde aldığı bilgiye göre tüm dünyayı derinden etkileyen Pandemi sürecinde kapalı kalan Gürcistan Karadut kapları 1 Haziran 2021 itibariyle yeniden açılıyor.

Başkan Akyürek konu hakkında yaptığı açıklamada ‘Gürcistan kurumlar arası koordinasyon konsey toplantısında alınan karara göre: karayolu ile Gürcistan’da gelmek isteyen yabancılar, COVID-19 çift aşısı olduğuna dair belge veya son 72 saat içerisinde negatif PCR test ile ülkeye giriş yapabilirler. Gürcistan’a giriş yaptıktan sonra 3. gününde ise masrafları kendisine ait olmak üzere PCR test yaptırması gerekmektedir’ ifadelerini kullanarak başta iş insanlarımız olmak üzere herkese hayırlı olması temennisini dile getirdi.