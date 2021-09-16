Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği sektörel eğitim çalışmalarına başladı

GAİD, başta ilgili kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşlarıyla sürdürdüğü etkin faaliyetlerinin yanı sıra sektör çalışanlarının bilgi ve birikimlerini artırmak üzere planladığı eğitim faaliyetlerinin ilkini İstanbul’da düzenledi.

Eğitim kapsamında; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği, Tebliğler, Genelgeler, Tasarruflu Yazılar, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tasfiye Yönetmeliği gibi konular, tüm boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde uzman eğitmen kadrosu ile katılımcılara aktarıldı.

Program sonunda eğitim çalışmalarına katkıda bulunan Sienzi Antrepo Genel Müdür Yardımcısı Olcay İlcek, Obdan Antrepo Gümrük Müşaviri Burak Öztürk ve Oregon Teknoloji Gümrük Müşaviri Ferudun Cemal İnal’a GAİD Başkanı Cavit Değirmenci, GAİD Başkan Yardımcısı Murat Doğan, GAİD Başkan Yardımcısı Gökhan İskender, Sayman Üye Gökhan Ergüner ve Genel Sekreter Selçuk Yılmaz tarafından plaketleri takdim edildi. Ayrıca tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.

GAİD, tarafından yapılan açıklamada; yoğun ilgi gören eğitim programlarının ilerleyen tarihlerde tekrarlanacağı bilgisi paylaşıldı.