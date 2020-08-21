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GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLER DERNEĞİ KURULDU

Gümrüklü antrepo işletmecilerini tek çatı altında bir araya getirecek Gümrüklü Antrepo İşletmeciler Derneği (GAİD) iki ay süren verimli çalıştayların ardından 27 Temmuz 2020’de faaliyetlerine başladı. Çözüm odaklı yaklaşımı ile tüm paydaşlara destek olarak dış ticarete katma değer sağlamak amacı ile yola çıkan GAİD’in Kurucu Başkanlığına lojistik sektörünün deneyimli isimlerinden Ekol Lojistik Filo Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci getirildi.

Lojistik 21.08.2020, 17:03
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GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLER DERNEĞİ KURULDU

Değirmenci’nin başkanlığında GAİD; kamunun yaptığı sektörel faaliyetlerde kurumlarla birlikte hareket ederek şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar yapmayı, kamu- özel sektör iş birliğinde öncü sektör örgütü olmayı hedefliyor. GAİD, lojistiğin bir parçası olan gümrükleme ve depolama işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrüklü antrepo sektörünün sesini daha yüksek duyurabilmesi ve alınan kararlarda söz sahibi olunabilmesi için çalışmalar yürütecek.

GAİD, ANKARA’YA RESMİ ZİYARETTE BULUNDU

GAİD’in ilk resmi ziyareti de 17 Ağustos Pazartesi günü Ankara’ya oldu. Ziyarette T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Cumali Semeğir, Gümrükler Genel Müdür Yardımcıları Sayın Jale Arslan ve Sayın Halit Hanoğlu, Antrepo Daire Başkanı Sayın Nevzat Bozkurt, Muafiyetler Daire Başkanı Sayın Erdal Karahisar, İhracatın Kolaylaştırılması Daire Başkanı Sayın Kerem Erol ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel İşbirliği Daire Başkanı Sayın Ali Kamil Özmen ve Bakan Yardımcısı Danışmanı Ali Sait Dolu ile bir araya gelindi. Toplantılarda GAİD’in kuruluşu, faaliyetleri ve sektörel sıkıntılar ele alındı. 

GAİD iletişim bilgileri:

info@gaider.org.tr

Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No:3/A Brandium AVM R5 Blok Kat:4 D:25 Ataşehir/İSTANBUL

 

GAİD YÖNETİM KURULU

İsim-Soyisim

 Unvan

Cavit DEĞİRMENCİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet DİLİK        

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Osman Gökhan İSKENDER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hürüyet Gürkan CEHRELİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İsmail YAŞAR

Genel Sekreter

Hasan Kaan Gökhan ERGÜNER

Sayman/ Mali İşler

Burak ŞANLI

Yönetim Kurulu Asil Üye

Nurcan Özyazıcı SUNAY

Yönetim Kurulu Asil Üye

Kemal BİNERBAY

Yönetim Kurulu Asil Üye

Murat DOĞAN

Yönetim Kurulu Asil Üye

Selçuk YILMAZ

Yönetim Kurulu Asil Üye

Emre ANDİÇ

Yönetim Kurulu Asil Üye

Fırat GÜR

Yönetim Kurulu Asil Üye

Erdal YILMAZ

Disiplin Kurulu Başkanı

Erkan BAŞBOĞA

Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

İbrahim Halil ÜNLÜ

Disiplin Kurulu Üyesi

Marek PUSİÇ

Disiplin Kurulu Üyesi Yedek

Murat Serhat ÖZBAŞ

Disiplin Kurulu Üyesi Yedek

Güven ÖKTEN      

Disiplin Kurulu Üyesi Yedek

Halil GÜNAL

Denetleme Kurulu Başkanı

Hasan Özgür YARMALI

Denetleme Kurulu Asıl Üye

Murat BABAOĞLU

Denetleme Kurulu Asıl Üye

Hakan ÇİLDİR

Denetleme Kurulu Asıl Üye

Hakan LOBUT                      

Denetleme Kurulu Asıl Yedek

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