GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLER DERNEĞİ KURULDU

Değirmenci’nin başkanlığında GAİD; kamunun yaptığı sektörel faaliyetlerde kurumlarla birlikte hareket ederek şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar yapmayı, kamu- özel sektör iş birliğinde öncü sektör örgütü olmayı hedefliyor. GAİD, lojistiğin bir parçası olan gümrükleme ve depolama işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrüklü antrepo sektörünün sesini daha yüksek duyurabilmesi ve alınan kararlarda söz sahibi olunabilmesi için çalışmalar yürütecek.

GAİD, ANKARA’YA RESMİ ZİYARETTE BULUNDU

GAİD’in ilk resmi ziyareti de 17 Ağustos Pazartesi günü Ankara’ya oldu. Ziyarette T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Cumali Semeğir, Gümrükler Genel Müdür Yardımcıları Sayın Jale Arslan ve Sayın Halit Hanoğlu, Antrepo Daire Başkanı Sayın Nevzat Bozkurt, Muafiyetler Daire Başkanı Sayın Erdal Karahisar, İhracatın Kolaylaştırılması Daire Başkanı Sayın Kerem Erol ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel İşbirliği Daire Başkanı Sayın Ali Kamil Özmen ve Bakan Yardımcısı Danışmanı Ali Sait Dolu ile bir araya gelindi. Toplantılarda GAİD’in kuruluşu, faaliyetleri ve sektörel sıkıntılar ele alındı.

GAİD iletişim bilgileri:

info@gaider.org.tr

Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No:3/A Brandium AVM R5 Blok Kat:4 D:25 Ataşehir/İSTANBUL

GAİD YÖNETİM KURULU