GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLER DERNEĞİ KURULDU
Gümrüklü antrepo işletmecilerini tek çatı altında bir araya getirecek Gümrüklü Antrepo İşletmeciler Derneği (GAİD) iki ay süren verimli çalıştayların ardından 27 Temmuz 2020’de faaliyetlerine başladı. Çözüm odaklı yaklaşımı ile tüm paydaşlara destek olarak dış ticarete katma değer sağlamak amacı ile yola çıkan GAİD’in Kurucu Başkanlığına lojistik sektörünün deneyimli isimlerinden Ekol Lojistik Filo Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci getirildi.
Değirmenci’nin başkanlığında GAİD; kamunun yaptığı sektörel faaliyetlerde kurumlarla birlikte hareket ederek şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar yapmayı, kamu- özel sektör iş birliğinde öncü sektör örgütü olmayı hedefliyor. GAİD, lojistiğin bir parçası olan gümrükleme ve depolama işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrüklü antrepo sektörünün sesini daha yüksek duyurabilmesi ve alınan kararlarda söz sahibi olunabilmesi için çalışmalar yürütecek.
GAİD, ANKARA’YA RESMİ ZİYARETTE BULUNDU
GAİD’in ilk resmi ziyareti de 17 Ağustos Pazartesi günü Ankara’ya oldu. Ziyarette T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Cumali Semeğir, Gümrükler Genel Müdür Yardımcıları Sayın Jale Arslan ve Sayın Halit Hanoğlu, Antrepo Daire Başkanı Sayın Nevzat Bozkurt, Muafiyetler Daire Başkanı Sayın Erdal Karahisar, İhracatın Kolaylaştırılması Daire Başkanı Sayın Kerem Erol ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel İşbirliği Daire Başkanı Sayın Ali Kamil Özmen ve Bakan Yardımcısı Danışmanı Ali Sait Dolu ile bir araya gelindi. Toplantılarda GAİD’in kuruluşu, faaliyetleri ve sektörel sıkıntılar ele alındı.
GAİD iletişim bilgileri:
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No:3/A Brandium AVM R5 Blok Kat:4 D:25 Ataşehir/İSTANBUL
GAİD YÖNETİM KURULU
|
İsim-Soyisim
|
Unvan
|
Cavit DEĞİRMENCİ
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Ahmet DİLİK
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Osman Gökhan İSKENDER
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Hürüyet Gürkan CEHRELİ
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
İsmail YAŞAR
|
Genel Sekreter
|
Hasan Kaan Gökhan ERGÜNER
|
Sayman/ Mali İşler
|
Burak ŞANLI
|
Yönetim Kurulu Asil Üye
|
Nurcan Özyazıcı SUNAY
|
Yönetim Kurulu Asil Üye
|
Kemal BİNERBAY
|
Yönetim Kurulu Asil Üye
|
Murat DOĞAN
|
Yönetim Kurulu Asil Üye
|
Selçuk YILMAZ
|
Yönetim Kurulu Asil Üye
|
Emre ANDİÇ
|
Yönetim Kurulu Asil Üye
|
Fırat GÜR
|
Yönetim Kurulu Asil Üye
|
Erdal YILMAZ
|
Disiplin Kurulu Başkanı
|
Erkan BAŞBOĞA
|
Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı
|
İbrahim Halil ÜNLÜ
|
Disiplin Kurulu Üyesi
|
Marek PUSİÇ
|
Disiplin Kurulu Üyesi Yedek
|
Murat Serhat ÖZBAŞ
|
Disiplin Kurulu Üyesi Yedek
|
Güven ÖKTEN
|
Disiplin Kurulu Üyesi Yedek
|
Halil GÜNAL
|
Denetleme Kurulu Başkanı
|
Hasan Özgür YARMALI
|
Denetleme Kurulu Asıl Üye
|
Murat BABAOĞLU
|
Denetleme Kurulu Asıl Üye
|
Hakan ÇİLDİR
|
Denetleme Kurulu Asıl Üye
|
Hakan LOBUT
|
Denetleme Kurulu Asıl Yedek
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