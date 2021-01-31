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Genç UND Akademi, İlk Sertifika Programıyla “Güçlü Bir Gelecek İçin” Vizyonuna Doğru Yolculuğuna Başladı!

Genç UND Akademi ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi işbirliğinde düzenlenen “Geleceğin Lojistik Uzmanları Sertifika Programı” 30 Ocak’ta başladı. İlk derse çok yoğun katılım gösterildi ve katılımcı sayısı 200’ü aştı 6 ay sürecek ilk program sonunda belli şartları sağlayan katılımcılar, UND ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi imzalı diplomaya sahip olacaklar.

Lojistik 31.01.2021, 09:39
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Genç UND Akademi, İlk Sertifika Programıyla “Güçlü Bir Gelecek İçin” Vizyonuna Doğru Yolculuğuna Başladı!

Lojistik sektörü girişimcilerinin ikinci, üçüncü kuşak temsilcilerini geleceğin dünyasına hazırlamak için kurulan “Genç UND Akademi”nin en önemli hedeflerinden olan “Geleceğin Lojistik Uzmanları” Sertifika Programı 30 Ocak’ta yapılan ilk ders ile başladı. Genç UND Akademi ve ülkemizde İLK ve TEK olan İstanbul Üniversitesi “Ulaştırma ve Lojistik” Fakültesi işbirliğinde düzenlenen program ile katılımcılar, 40’tan fazla tarafından verilen programı belirlenen şartları sağlamaları durumunda UND ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi imzalı diplomaya sahip olacaklar. Başarılı olan katılımcılar, IRU Üst Düzey Yönetici Eğitim Sertifikası’na da hak kazanırken, UND eğitimlerinden yüzde 50 indirimle faydalanabilecek.

Genç UND’yi sektöre tanıtmak amacıyla online açılış toplantısı gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş programın lojistik sektörüne uzman yöneticiler katacağını ve sektörün gelişmesine büyük katkı sunacağını anlattılar.

NUHOĞLU: SİZLER GELECEĞİN LİDERLERİ OLACAKSINIZ

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, lojistik sektöründe eğitimin önemine vurgu yaparak, ilk yüksekokulun hayata geçmesinde UND’nin verdiği mücadeleyi anlattı. “Rahmetli Saffet Ulusoy ile lojistik sektörünün bir okulu olması gerektiğini konuşuyorduk, İstanbul Üniversitesi ile bunu başardık” diyen Çetin Nuhoğlu, 100 lojistik firmasının desteği ile Türkiye’nin en modern lojistik fakültesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bunun ardından lojistik meslek yüksek okullarının sayısının hızla arttığını ve eğitim kalitesinin düştüğünü, bunun üzerine Türkiye’de ilk ve tek olan Lojistik Fakültesi’ni İstanbul Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Nuhoğlu, “Şu anda bu okulumuz, doktora ve yüksek lisans programları düzenlemektedir, Artık bu Üniversite lojistik eğitimin merkezidir” dedi.

Nuhoğlu, UND’nin 47 yıldır, sektör tendlerini belirlediğini, bakanlıklar nezdinde çözüm adresi olduğunu, uluslararası işbirlikleri ile ciddi organizasyonlar gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu vurguladı.

Pandemi ile birlikte dünya ticaretinin değiştiğini ve yeni trendlerin ortaya çıktığını anlatan Nuhoğlu, ülkelerin kendi coğrafyalarına yakın ülkelerden ve bölgelerden tedarik sağlama döneminin başladığını ve Türkiye’nin bu noktada önemli ülkelerden biri olduğunu belirtti. Nuhoğlu, “Türkiye’nin hem bölgesel konumu nedeniyle hem de bugüne kadar elde ettiği birikimler sayesinde büyük lojistik avantajı var. Bizim kadar bu işi hakkı ile yapabilen başka bir ülke yok. Daha da fazlasını yapabilirdik ancak bazı alanlarda elimiz bağlı olduğu için yapamadık” dedi.

Üye sayısının 400 kişiyi aştığı Genç UND katılımcılarına seslenen Çetin Nuhoğlu, “Biz sadece bir mesleği icra eden bir sektör değiliz. Biz lojistikçiyiz, biz taşımacıyız, bizim yaptıklarımız sektörlerin performansını artıracaktır. Sizler geleceğin liderlerisiniz. Patron olarak, genel müdür olarak çalışacaksınız. Bir bakışta şirketin nereye gittiğini görmeniz gerekiyor. Hukuku da, medeni kanunun da, maliyeyi de, vergiyi de bilmeniz lazım. Acele etmeyin, UND’nin ve İstanbul Üniversite’nin desteği ile sizi geleceğe hazırlayacağız” dedi.

OKUMUŞ: FAKÜLTEMİZ ÖZEL SEKTÖRLE YAKIN İŞBİRLİĞİ VE NİTELİKLİ AKADEMİK KADROSUYLA PROGRAMA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş, fakültelerinin verdiği eğitimler hakkında bilgi verdikten sonra, yeni program hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Program 60 saat sürecek ve eğitimler İstanbul Üniversitesinin 40’tan fazla güçlü eğitmen kadrosu tarafından verilecek. Ayrıca alanında uzman lojistikçiler tarafından verilecek webinarlarla eğitimler desteklenecek. Önümüzdeki dönemde eğitimler pandeminin gidişatına göre yüz yüze yapılacak. UND ile ortak yürüttüğümüz bu programı her yıl devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu sektörde kariyer elde etmeyi düşünen herkesi programa katılmaya davet ediyorum” dedi.

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