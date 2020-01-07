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GEFCO üst üste 10. kez Gladyatörler ODD Satış ve İletişim Ödülleri sponsorları arasında

Multimodal tedarik zinciri çözümlerinde dünya lideri ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grup, 2002 senesinden beri Türkiye’de hizmet veriyor. GEFCO Türkiye, 03 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da onuncusu düzenlenen Satış ve İletişim Ödüllerinin sponsorlarından biri oldu.

GEFCO üst üste 10. kez Gladyatörler ODD Satış ve İletişim Ödülleri sponsorları arasında

Multimodal tedarik zinciri çözümlerinde dünya lideri ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grup, 2002 senesinden beri Türkiye’de hizmet veriyor. GEFCO Türkiye, 03 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da onuncusu düzenlenen Satış ve İletişim Ödüllerinin sponsorlarından biri oldu.

07 Ocak 2020 Salı 14:30
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GEFCO üst üste 10. kez Gladyatörler ODD Satış ve İletişim Ödülleri sponsorları arasında

GEFCO bir kez daha, otomobil sektörü için önemli olan bu ödül töreninin sponsorları arasında yer aldı. Türkiye'de kurulduğu ilk gününden bu yana otomotiv lojistiği alanındaki uzmanlığını ortaya koyan GEFCO, bugün pazardaki en büyük otomotiv lojistik sağlayıcılarından biri. Bu etkinlik sırasında Satış kategorisinde, “En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” için birincilik ödülü Lamborghini markasına GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan ÇELİK tarafından verildi.

GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Çelik, GEFCO'nun otomotiv sektöründe “en iyilerden” biri olarak kabul edildiğini ve bu etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Çelik ‘‘GEFCO, otomotiv sektörünü, sektördeki bütün talepleri karşılayarak desteklemeye devam ediyor. Örneğin; geçtiğimiz günlerde benzersiz bir müşteri deneyimi sunmak için iki ‘fijital çözüm başlattığımızı duyurduk. Bu yenilikler, GEFCO Grup’un 70 yıllık lojistik deneyimi ve partnerlerinin dijital yetenekleri sayesinde hayata geçiyor.’’ dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;‘‘GEFCO tarafından satın alınan Chronotruck, işletme ve nakliyecilerin arz-taleplerini eşleştiren ve güçlü algoritmalar aracılığıyla işlerini kolaylaştıran dijital bir karayolu taşımacılığı pazarı sunuyor. Moveecar ise GEFCO ve harici bilişim teknolojileri uzmanları tarafından araç lojistiği sunmak için oluşturulmuş bir platform. Bunu da otomotiv ve mobilite alanları için bir araç yaşam döngüsü oluşturarak sağlıyor.’’

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