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Fransa Başbakanı CEVA Lojistik’in yeni merkezinin açılışında

CEVA Lojistik’in Marsilya'daki yeni merkez ofisi, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransız Güney Bölgesi Başkanı Renaud Muselier, CEVA CEO'su Nicolas Sartini ve CMA CGM Grubu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saadé tarafından açıldı. Merkez, tüm üst yönetimi ve kilit noktadaki global operasyonel ekip üyelerini barındıracak.

Fransa Başbakanı CEVA Lojistik’in yeni merkezinin açılışında

CEVA Lojistik’in Marsilya'daki yeni merkez ofisi, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransız Güney Bölgesi Başkanı Renaud Muselier, CEVA CEO'su Nicolas Sartini ve CMA CGM Grubu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saadé tarafından açıldı. Merkez, tüm üst yönetimi ve kilit noktadaki global operasyonel ekip üyelerini barındıracak.

19 Kasım 2019 Salı 15:15
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Fransa Başbakanı CEVA Lojistik’in yeni merkezinin açılışında

Şirket merkezinde bulunan 170 yöneticinin katıldığı açılış töreninin ardından, yeni bina ve ofisler gezildi. Marsilya'daki ekiplerin geliştirdiği dijital projelerin CEVA'nın çalışma şeklini değiştirmeye nasıl yardımcı olacağı konusun da bir sunum yapıldı.

Marsilya'da geliştirilen pek çok dijital dönüşüm projesi arasında, Başbakana, ulaşım şekli ile müşteri tedarik zincirlerinin karbon ayak izini gösterecek olan yenilikçi dijital platform gösterildi. Rodolphe Saadé'nin yarattığı teknolojik kuluçka merkezi olan ZEBOX'ta yer alan girişimlerle ortaklaşa geliştirilen platform, teslimat seçeneklerinin müşterilerin ve çevrenin çıkarına en uygun şekilde verimliliğini artıracak.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe yaptığı açılış konuşmasında lojistik sektörünün rolüne dikkat çekti: "Ülkemiz tedarik zincirinin önemini yeterince anlamıyor. Bence özellikle Marsilya gibi bir şehir ve bir liman için stratejik ve ekonomik konuları temsil eden bu sektörü iyi değerlendirmeliyiz. Lojistikte istihbarat yarının ekonomik kalkınmasının habercisidir” dedi

Fransız Güney Bölgesi Başkanı Renaud Muselier, müşteri deneyimini dönüştürmeyi amaçlayan yenilikçi projelerin dijital gelişimi için 1,5 milyon Euro bütçe ayrıldığını açıklayarak CEVA Lojistik'e tam destek verdiklerini vurguladı.

Fransa'daki yeni konumuyla CEVA Lojistik, ülkenin ekonomik kalkınmasına ilave kapasiteler getirecek. Yerel şirketler ayrıca CEVA’nın dünya genelinde 800 konumdaki bilgi birikiminden ve varlığından faydalanacak.

Etkinlik sırasında CEVA CEO'su Nicolas Sartini de şunlara değindi: “Başbakan’ı ağırlamak ve yeni genel merkezimizi resmen açması bizim için bir onurdur. Bu ofisler yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve buradaki ekipler CEVA'nın geleceğinde önemli bir rol oynuyorlar. Lojistik sektörünün seyrini değiştirecek ve süreçlerimizi olumlu yönde etkileyecek yeni teknolojik projelerimizden bazılarını sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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