Ford Trucks’ın Avrupa’daki Yeni Çağrı Merkezi 24/7 Assistance oldu

Ford’un tek ağır ticari markası Ford Trucks, Avrupa pazarındaki çağrı merkezini değiştirdi. Ford Trucks hem hizmet ağını büyütmek hem de müşterilerine çok daha profesyonel ve kaliteli hizmet sunmak için, Avrupa'nın en iyi firmalarından biri olan 24/7 Assistance ile anlaştı.

Ford Trucks ile 24/7 Assistance arasında varılan anlaşmayla şu anda faaliyet gösteren mevcut yol yardım ve çekici hizmetlerinin kapsamının ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra ek hizmetlerin de duyurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda Avrupa'da hizmet verecek yeni hizmet numarası devreye alındı.

Ford Trucks, Avrupa'daki büyümesini sürdürüyor

Ford Trucks, kamyon üretimindeki 60 yıllık tecrübesini ve uzmanlığını ürün geliştirme yetenekleriyle birleştirerek Avrupa'daki büyümesini sürdürüyor.

Ford Trucks, Batı Avrupa'nın yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlemesini tamamladı ve bu yılın sonunda 46 ülkeye ulaştı, 2024 itibarıyla da 50 ülkede hizmet sunmayı hedefliyor. Kısa süre önce Avusturya pazarına girerek küresel genişlemesini sürdüren, 2024 yılına kadar da Kuzey Avrupa pazarına girecek olan Ford Trucks'ın büyümesi aynı hızla devam edecek.