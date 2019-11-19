Fevzi Gandur Logistics 5 yıldır en iyiler arasında

13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında onuncusu düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri, alanında yılın en başarılı olan şirketlerini ve yöneticilerini ödüllendirdi. Değerlendirmede taşıma hacimleri ve büyüme rakamları gibi kriterler göz önüne alındı.

İki Ödül Birden

Sektörde 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Fevzi Gandur Logistics, törenden bu yıl da birden fazla ödülle ayrıldı. Fevzi Gandur Logistics’in grup şirketleri arasında yer alan Origin Logistics, deniz yolu taşımacılık alanında (forwarder) yılın şirketi oldu.

Aynı zamanda hava yolu taşımalarında yılın yöneticisi ödülü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Fevzi Gandur Logistics yöneticilerine gitti. Ödülleri Fevzi Gandur Logistics adına Pazarlama ve Satış Geliştirme Müdürü Müge Karahan aldı.

Hizmet Kalitesinin Karşılığı

Ulaştıkları başarı ve fuar süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Müge Karahan, hizmet kalitelerini en iyi seviyede tutma adına gerçekleştirdikleri çabaların karşılığını aldıklarını belirtti. Fuarda birçok müşteri ve potansiyel müşteri adaylarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Karahan, uzun geçmişe dayanan bilgi ve tecrübeleriyle başarılarını sürdürülebilir kılmak istediklerini sözlerine ekledi.