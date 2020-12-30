Ersan Kargo’ya Volvo FH500 teslimatı gerçekleştirildi

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yaptığı, uzun yol taşımacılığının zorlu koşullarında, verimlilik ve performansıyla öne çıkan Volvo Trucks, yurtiçi kargo taşımacılığı, uluslararası nakliye, akaryakıt taşımacılığının yanı sıra geniş ve donanımlı filosuyla öne çıkan Ersan Kargo’ya 2 adet Volvo FH500 Turbo Compound teslimatı gerçekleştirdi. Filosunda toplam 110 aracı bulunan Ersan Kargo, bu alımla birlikte filosuna ilk Volvo kamyonlarını eklemiş oldu.

Teslimat sırasında Ersan Kargo Genel Müdürü Mesut Erdoğan ile Temsa İş Makinaları Kamyon Saha Satış Müdürü Ufuk Ulus hazır bulundu.

Ersan Kargo Genel Müdürü Mesut Erdoğan, Volvo Trucks teslimatı ile ilgili şunları söyledi: “Firmamız İstanbul ve Trakya’dan Malatya, Elâzığ, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Kars gibi tüm Doğu Anadolu illerine karşılıklı kargo taşımacılığı yapan bir firma. Hizmet verdiğimiz tüm şehirlerde kendi depolama ve dağıtım ağımız mevcut. Tüm araçlarımızla, çift şoförlü olarak batıdan doğuya, doğudan batıya en hızlı kargo teslimatını yapmak için çalışıyoruz. Filomuza eklenen Volvo FH500 Turbo Compound araçların performansı, sağlamlığı ve Turbo Compound motorun yakıt ekonomisi ile daha da güçleneceğimize inanıyoruz.”

Sürüş kolaylığı ile beraber yüksek performans da sunan Volvo FH500 Turbo Compound kamyonlar, 2800 Nm tork sayesinde sağladığı yakıt tasarrufuyla ön plana çıkıyor. Retarder, ADR, XL kabin, müşteri adaptasyonlu özel boyama ve mavi kontrat servis sözleşmesi hizmetleri, Ersan Kargo’nun Volvo Trucks markasını tercih etmesinde etkili oldu.