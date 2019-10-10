Eksa Transport, proje taşımacılığında yine Tırsan'ı tercih etti





Proje taşımacılığında Türkiye’nin önde gelen firmalarından Eksa Transport, Tırsan ile iş birliğini 1 adet Kässbohrer K.SLL 2 ve 1 adet Kässbohrer K.SLL 3 teslimatı ile güçlendirdi. Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Eksa Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu, İşletme Müdürü Faruk Özsağlam ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Önal Demirci katılım gösterdi.



“Müşterilerimiz İçin En Verimli Araçları Üretiyoruz”



Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Eksa Transport’un tercihini bir kez daha Tırsan’dan yana kullanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Tırsan ürünlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre geliştiriyor. Geniş Low-Bed araç gamımız endüstri 4.0 prensiplerine göre çalışan yeni fabrikamızda üretiliyor. Tüm ekibimiz araçların sağlamlığı ve uzun ömür garantisi için en dayanıklı malzemeleri ve prosesleri seçiyor ve uyguluyor. Eksa Transport ağır platform ve çok çeşitli Low-Bed araçlarımızı uzun yıllardır kullanıyor ve yeni ürünlerimizi tercih ediyor. Bu iş birliğimizin uzun yıllar artarak devam edeceğine inanıyorum.”



“Tırsan, Ağır ve Proje Taşımacılığında Bizi Tam Destekliyor”



Eksa Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu ise teslimat töreninde yaptığı açıklamada; Tırsan ürünlerini sağlamlığı, güvenilirliği, sunduğu operasyonel kolaylık, 2. el değerinin yüksek olması ve müşterilerine sağlamış olduğu avantajlardan dolayı tercih ettiklerini vurguladı. Karaoğlu, “Filomuzda 54 adet Tırsan aracı bulunuyor. Bu araçlardan çok memnun kaldığımız için tercihimizi yine Tırsan’dan yana kullandık. Son olarak filomuza katmış olduğumuz Kässbohrer K.SLL 2 ve Kässbohrer K.SLL 3 araçlarının da uzun, yüksek ve gabari dışı özel taşımalarımız için en doğru seçim olduğuna inanıyoruz. Böylece, filomuzdaki Tırsan araç sayısı 56’ya ulaştı. Yeni filo yatırımlarımızda da Tırsan, ilk tercihimiz olmaya devam edecek” açıklamalarında bulundu.



“Tırsan Araçları İle En Güvenilir Hizmeti Sunuyoruz”



1995 yılında kurulan, vagon, otobüs ve boru gibi her türlü ağır ve gabari dışı projelerin taşımacılığında hızla büyümeye devam eden Eksa Transport; bünyesinde bulunan değişik ölçülerdeki Low-Bed, mega ve jumbo araçlar ile Avrupa’nın tüm ülkelerine ve Avrupa’dan da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve İran’a taşıma yapıyor. Geniş, uzun, yüksek her türlü ağır ve gabari dışı yükleri; özel taşıma müsaadeleri ve öncü hizmetlerle güvenilir bir şekilde teslim ettiklerinin altını çizen Karaoğlu, “Proje taşımacılığında iddialıyız. Tırsan araçlarının sunmuş olduğu maksimum performans ile müşterilerimize en güvenilir ve kaliteli hizmeti sunuyoruz” dedi.



Kässbohrer K.SLL 2 ve Kässbohrer K.SLL 3 Araçlarının Özellikleri

Kässbohrer K.SLL 2: Havuz yüksekliği 300 mm olan 2 dingilli K.SLL 2, 3.700 mm'ye kadar yüksek gabarili yüklerin taşınması için geliştirildi. Hidrolik ayarlanabilir ve ayrılabilir deveboynu sayesinde hacimli yüklere, hızlı ve güvenli önden yükleme imkânı sunar. 5.500 mm’ye kadar platform uzaması ile toplamda 18.760 mm’ye uzayabilme özelliği ve hidrolik düzenlemesi ile maksimum manevra kabiliyeti ve minimum tekerlek aşınması sağlar. Mukavemetli şasi ve güçlü konstrüksiyonu ile en zor yükleri bile güvenli şekilde yerine ulaştırır.