Ekovitrin Dergisi'ne Abone Olmanın Tam Zamanı!
2000 yılında yayın hayatına başlayan Ekovitrin dergisi üretimi teşvik eden başarıyı destekleyen pozitif yayıncılık anlayışı ile kısa sürede Avrasya bölgesinde en fazla tanınan ekonomi haber dergisi haline geldi. 22. yıldan beri istikrarlı bir şekilde yayınlanan ve sadık okuyucu ve reklam veren sayısı sürekli artan Ekovitrin, aylık ekonomi dergiciliğinde marka değeri ve bilinirliği yüksek bir yayın organıdır.
Ekovitrin Dergisi'ne Abone olmanın Tam zamanı
Düzenli olarak 22 yıldır her ay yayımlanan Ekovitrin Dergisi, Türkiye'nin her noktasına gönderimi yapılıyor. Carrefour ve Migros gibi ulusal marketlerin dışında dergi ve gazete satış noktalarında okuyucusuyla buluşan Ekovitrin Dergisi, alanında uzman isimlerden oluşan yazar kadrosu, özel haber ve araştırma dosyaları gibi zengin içeriğilyle iş ve ekonomi dünyasının yakından takip ettiği dergilerin başında geliyor.
►Ekovitrin 22 yıldır kesintisiz her ay yayınlanıyor
►Abone sayısı her geçen gün artıyor
►10 Ülkede temsilciliği bulunuyor
►Dünyanın birçok ülkesinde online platformlarda satışı gerçekleştiriliyor
►İstanbul’da düzenlenen fuarlarda dağıtımı gerçekleştiriliyor
►Türkiye'deki Havaalanlarında VIP-CIP salonlarında bulunuyor
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"Aboneliğinizin aktif hale gelmesi için lütfen linkteki abonelik formunu doldurup reklam@ekovitrin.com adresine gönderin"