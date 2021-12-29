Ekovitrin Dergisi'ne Abone olmanın Tam zamanı

Düzenli olarak 22 yıldır her ay yayımlanan Ekovitrin Dergisi, Türkiye'nin her noktasına gönderimi yapılıyor. Carrefour ve Migros gibi ulusal marketlerin dışında dergi ve gazete satış noktalarında okuyucusuyla buluşan Ekovitrin Dergisi, alanında uzman isimlerden oluşan yazar kadrosu, özel haber ve araştırma dosyaları gibi zengin içeriğilyle iş ve ekonomi dünyasının yakından takip ettiği dergilerin başında geliyor.

►Ekovitrin 22 yıldır kesintisiz her ay yayınlanıyor

►Abone sayısı her geçen gün artıyor

►10 Ülkede temsilciliği bulunuyor

►Dünyanın birçok ülkesinde online platformlarda satışı gerçekleştiriliyor

►İstanbul’da düzenlenen fuarlarda dağıtımı gerçekleştiriliyor

►Türkiye'deki Havaalanlarında VIP-CIP salonlarında bulunuyor

"Aboneliğinizin aktif hale gelmesi için lütfen linkteki abonelik formunu doldurup reklam@ekovitrin.com adresine gönderin"