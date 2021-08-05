EKOL, 50 KÜRESEL LİDER BELGESEL SERİSİNİN KONUĞU

Ekol Lojistik’in ve daha iyi bir dünya için sürdüğü çalışmaların anlatıldığı belgesel film; https://sponsored.bloomberg.com/video/tbd-media/ekol-logistics-a-logistics-company-with-new-perspectives linki üzerinden izlenebiliyor.

Hazırlanan belgesel filmde; Ekol’ün müşteri odaklı kuruluş misyonu, çevreye saygılı sürdürülebilir iş yapış şekilleri, yakın bir gelecekte uygulamaya geçilmesi planlanan yeni yönetim modeli, AR-GE ve inovasyon faaliyetleri, sokak hayvanlarına yönelik yürütülen programlar gibi birçok başlıkta sürdürülen çalışmalar geniş bir bakış açısıyla anlatılıyor.

Belgeselde amaçlarını “Bulduğumuz dünyadan daha iyisini bırakmak konusunda üzerimize düşenleri yapmak” şeklinde özetleyen Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul,

“Verimliliği artırırken doğayı korumak, teknolojinin bize vermiş olduğu tüm olanakları daha iyi üretmek için kullanmaya çalışıyoruz. Tesislerimizin çatılarındaki güneş panelleriyle enerji üretiyor, taşımacılıkta çok ciddi bir hacmi intermodala çevirerek dünyanın etrafında yüzlerce kez dönmeye yetecek ölçüde kilometreyi tasarruf ettiren çözümler sunuyoruz. Böylelikle müşterilerimizi memnun ederken aynı zamanda dünyanın kaynaklarını da sürdürülebilir bir şekilde kullanabilen iş metotları yaratmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Musul, konuşmasına şöyle devam etti: “Amacımız; tüm çalışmalarımızla dünyanın en iyisi değil, dünya için en iyisi olan şirketlerden birisi olup örnek olmak.”

Lojistik sektöründe inovasyon liderliğini yapan Ekol’ün AR-GE çalışmaları hakkında bilgi veren Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz ise, “2012 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile kurulan Ekol AR-GE merkezimiz ile lojistik sektöründe bir ilki başlattık. Gelirimizin yüzde 2’sini AR-GE’ye ayırıyoruz. Bu oranla Avrupa’da AR-GE’ye en yüksek pay ayıran lojistik şirketlerinden birisiyiz.” dedi.

TBD Medya Grubu ve Bloomberg ortaklığıyla çekimleri yapılan 50 Global Leaders belgesel film dizisi; uluslararası ticaretin yönü, toplumların öncelikleri, iş modellerinin doğası ve küreselleşen bir dünyanın yönetimi gibi konulara odaklanarak, şirketlerin vizyonlarını anlatmalarına yardımcı olacak bir ortam sunuyor. Liderler, yarının dünyasının nasıl şekilleneceğine dair görüşlerini paylaşıyor.