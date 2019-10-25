Doğuş Otomotiv yönetimi Scania’yı ziyaret etti

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Scania Türkiye İrtibat Ofisi Yöneticisi Per Stümer ile birlikte İsveç’te Scania Genel Merkezini ziyaret etti.

Scania Başkanı ve CEO'su Henrik Henriksson'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette başarılı işbirliğinin 25.yılı nedeniyle teşekkür edilirken plaket takdim edildi.

Scania CEO’su Henrik Henriksson Türkiye’nin Scania için önemli bir pazar olduğunun altını çizerek “25 yıldır Türkiye’nin en büyük gruplarından birisi olan Doğuş Otomotiv tarafından temsil ediliyoruz. Türkiye’nin lojistik ve karayolu taşıma potansiyeli nedeniyle bizim için önemli bir Pazar. Scania olarak stratejik öneme sahip olarak gördüğümüz Türkiye pazarında son 5 yılda pazar payımızı ciddi oranda arttırdık. Bugün gerçekleşen ziyarette markamız adına gelecek planlarımız ve stratejilerimiz hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk.” dedi.

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise geçtiğimiz yıl Scania yönetiminin Türkiye ziyaretini hatırlatarak “İsveç’e iade-i ziyarette bulunduk. Scania ile işbirliğimizin gelişmesi adına bu tür ziyaretleri daha sık yapmayı planlıyoruz. Oluşturulacak sinerji ile pazar payımızı arttırmaya devam ederek daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir taşımacılık dünyasında müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini daha yukarıya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törenin ardından ziyarete katılan yöneticiler Scania tesislerinde Scania araçları ile test sürüşü gerçekleştirme fırsatı buldular. Ayrıca Scania’nın gelecek vizyonunu yansıtan Otonom Merkezi’ni de ziyaret ettiler.