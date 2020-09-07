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DKV’DEN DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE STRATEJİK İTTİFAK:

MOBİL ÖDEME PLATFORMU PACE’İN AZINLIK HİSSELERİNİ SATIN ALDI DKV dijitalleşme yönünde önemli bir yatırım yaparak “Bağlantılı Yakıt Ödeme” teknolojisinin sahibi PACE şirketinin hissedarı oldu.

Lojistik 07.09.2020, 12:09
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DKV’DEN DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE STRATEJİK İTTİFAK:

Uluslararası taşımacılıkta nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri DKV, dijitalleşmede ciddi bir adım atarak bağımsız mobil ödeme platformu PACE şirketinden hisse satın aldı. DKV ve PACE arasında stratejik ortaklık üzerinde anlaşmaya varılması ardından DKV bu şirkette azınlık hissesi sahibi oldu.

Temassız ödeme riski düşürüyor

Merkezi Almanya’nın Karlsruhe kentinde bulunan start-up şirket, bağlantılı araç hizmetleri teknolojilerinde öncülük yapıyor. Şirketin ana ürünü olan “Bağlantılı Yakıt Ödeme” sayesinde sürücüler yakıt ödemelerini benzin istasyonlarında doğrudan akıllı telefonlarından yapabiliyorlar. Böylece kasa kuyruklarında beklemeleri gerekmiyor ve e-makbuzları telefonlarına geliyor. Temassız ödeme fonksiyonu gereksiz sosyal temasları da azaltarak koronavirüs pandemisi döneminde enfeksiyon riskini düşürüyor. Yakıt şirketleri ise bu platformu kullanarak müşterilerine araç yıkama gibi ihtiyaç duydukları farklı hizmetleri de sunabiliyorlar. Bağımsız bir platform olan PACE bütün yakıt şirketlerine, POS sistemi sunucularına, orijinal donanım üreticilerine açık ve Avrupa’da yakıt endüstrisinin dijitalleşme sürecinde ana teknoloji olma yolunda ilerliyor.

CEO Marco van Kalleveen: ‘Dijitalleşme alanımızı genişletiyoruz’

Yapılan yatırımla ilgili olarak DKV Euro Service CEO’su Marco van Kalleveen şunları söyledi: "PACE’den hisse alarak dijitalleşme alanımızı genişletiyoruz. Bağlantılı Araç Hizmetleri teknolojilerinde önde gelen bir hizmet sunucuyla yaptığımız stratejik ittifak, yakıt endüstrisinde hızla gelişen dijitalleşme sürecimizi müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte başarıyla şekillendirmemize yardımcı olacak.”

PACE Genel Müdürü Dr. Martin Kern ise, “DKV ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık son birkaç yılda bağlantılı yakıt ödeme platformunu geliştirirken doğru adımlar atmış olduğumuzu gösteriyor. Avrupa’nın pazar lideriyle bu yenilikçi alanda iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. DKV ile birlikte mobil ödemede lider bir platform oluşturacağız” dedi.

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