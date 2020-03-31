DKV otoyol kutuları yakında İtalyan otoyollarında kabul edilecek

Ratingen/Roma, 10.03.2020. İtalya'nın en büyük otoyol ağı işletmecisi Autostrade per l’Italia S.p.A., ağırlığı 3,5 tonun üzerindeki kamyonlar için DKV BOX ITALIA ile dijital otoyol ücreti faturalandırma sözleşmesi imzaladı. 3.000 kilometrenin üzerinde yol ağına sahip Autostrade per l’Italia, İtalya'daki ücretli otoyolların yarısından fazlasını işletmektedir. Sözleşmenin imzalanmasıyla DKV Euro Service, sertifikalı bir servis sağlayıcı olarak İtalyan Otoyol ve Tünel Operatörleri Birliği (AISCAT) tarafından nihayet onaylanmıştır. Yakın gelecekte DKV BOX EUROPE da onaylanacaktır.

DKV Euro Service Geçiş Ücretleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune, “Bu şirketimizin tarihinde önemli bir kilometre taşıdır”, diyor. “Autostrade per l’Italia sayesinde müşterilerimize ağırlığı 3,5 tonun üzerindeki kamyonları için İtalya’daki geçiş ücretlerini kendi kutularımız üzerinden faturalandırma yolunda önemli bir adım atmış olmaktan mutluyuz.” Autostrade per l’Italia CEO’su Roberto Tomaside ise “DKV Euro Service, ağımızdaki en iyi piyasa katılımcıları arasında rekabeti teşvik ederek yönettiğimiz dijital hizmetlerin geliştirilmesi için önemli bir stratejik ortaktır. Başarılı bir iş birliği için sabırsızlanıyoruz.” İfadelerini ekliyor. İlgili İtalyan otoyollarındaki ödeme gişeleri, özellikle bu amaç için gerekli yazılım ve donanım ile donatılmıştır. Özel geçiş terminalleri, hangi gişede DKV BOX ITALIA’nın kullanılabileceğini gösteriyor.