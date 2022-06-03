DKV Mobility’den Norveç, Danimarka Ve İsveç İçin Tek Kutu Çözümü: DKV BOX SCANDIC

‘Daha fazla esneklik ve daha hoş bir sürüş deneyimi sunuyoruz’

“DKV BOX Scandic ile müşterilerimize İskandinav ülkelerinde kullanabilecekleri bir geçiş çözümü sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çözümle onlara daha fazla esneklik ve daha hoş bir sürüş deneyimi sunuyoruz,” ifadesini kullanan DKV Mobility Geçiş Ücreti ve Geri Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune şöyle devam etti: “DKV BOX Scandic ile sunduğumuz önemli bir avantaj da yollarda, feribotlarda ve köprülerde uygulanan çeşitli indirimlere katılım olanağıdır.”

İlgili talep formlarını doldurup DKV Mobility’e ileten müşterilere kutuları kargo ile teslim ediliyor. Bütün DKV Mobility araç kutuları gibi DKV BOX Scandic de kayıtlı araca kolayca takılıyor.

DKV Mobility, DKV BOX Scandic’e ek olarak Avrupa ve ötesinde kullanılabilen geniş bir otoyol çözümleri portföyüne sahip bulunuyor.