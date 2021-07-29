DKV ile Polonya’da yeni ödeme sistemine kolay geçiş

29 Temmuz 2021. Polonya’da halen paralı yol ödemeleri için kullanılan viaTOLL sistemi 30 Eylül 2021’de sona erecek ve onun yerini uyduya dayalı eToll sistemi alacak.

DKV Mobility bu geçiş sürecinde sorun yaşamamaları için müşterilerine ön kayıt yapabilecekleri bir portal sunuyor. Bu portalda yeni ödeme sistemine kayıtlar ve kutu değişiklikleri kolayca yapılabilecek. Mevcut viaTOLL kutuları ise eylül ayının sonuna kadar kullanılabilecek.

Bu süreçte DKV Mobility müşterileri online ön kayıt yapabilecekler. Ön kayıt sayesinde müşteriler erken ve sorunsuz bir geçiş süreci yaşarken yeni güncellemeleri de hızla alacaklar.

‘Mevcut kutular eylüle kadar kullanılabilir’

DKV Mobility Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Müşterilerimizin Polonya’daki yeni ödeme sistemine kolayca geçişlerini sağlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterilerimiz mevcut kutularını Eylül ayının sonuna kadar her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirler. Kayıt portalımız sayesinde kısa bir süre içinde eToll sistemine kolayca geçebilecekler.”