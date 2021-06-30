DKV, 9 ülkede 230’dan fazla LNG istasyonunu bir araya getirdi

Mobilite sektörü daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerledikçe LNG de konvansiyonel yakıtlar karşısında popüler bir seçenek haline geliyor. Dizel yakıtla karşılaştırıldığında nakliye ve lojistik şirketleri LNG kullanarak CO2 salımlarını yüzde 20’ye kadar azaltabilirler.

Avrupa’daki LNG istasyonlarının yarıdan fazlasını kapsıyor

Bu nedenle, Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV, LNG tedarik ağını büyütmeye devam ediyor ve bugün itibarı ile müşterilerine 9 ülkede 230’dan fazla LNG yakıt istasyonundan oluşan bir ağ sunuyor. Bir başka deyişle DKV, müşterilerine markadan bağımsız en büyük LNG istasyon ağını sağlıyor ve bu ağ Avrupa’daki tüm LNG istasyonlarının yarıdan fazlasını kapsıyor. DKV’nin hizmet ağına en yeni katılan ülkeler Avusturya, İsveç ve Finlandiya oldu.

‘Yeşile liderlik ediyoruz’

DKV Mobilite Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer, “LNG yakıtı piyasada giderek daha popüler oluyor. Enerjinin dönüşüm süreci yaşadığı böyle bir dönemde, ‘Yeşile Liderlik Eden’ bir şirket olarak biz de taşımacılık sektörüne sunulan sürdürülebilir tedarik çözümlerinde lider olmak istiyoruz,” dedi.

Alternatif yakıtlara yönelik artan talebi karşılamak için DKV birden fazla yakıt türünde hizmet veren ve LNG, CNG, LPG veya Hidrojen gibi alternatif yakıtlar sunan istasyonlara odaklanarak her yıl 5.000 yakıt istasyonunu birbirine bağlıyor. DKV Şubat 2021’de “Yeşil Misyonu” başlatarak 2023 itibarı ile iklime olumlu etki eden şirket olacağını ve 2030’a kadar müşterilerinin filolarının karbon salınımını yüzde 30 azaltacağını açıkladı.