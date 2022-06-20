Didem Aras: “Ekip çalışması ve yönetimine inanıyorum”

6 ilde, 17 ayrı lokasyon ile 37 dünya markasının bayiliğini yürüten Koçaslanlar Holding grup şirketlerinden olan Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Bursa İnegöl’de hizmet veriyor. Renault ve Dacia markalarının satış, servis ve yedek parça hizmetini veren Koçaslanlar Motorlu araçlar, ayrıca 2. El satışı, 21 adet acenta markası ile sigorta ve kasko satışı ve satılan araçlara aksesuar ve lastik satışı hizmetleri vermektedir.

27.11.1980 Bursa doğumlu olan Aras; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, ilk yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. İkinci yüksek lisansını da Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon MBA olarak devam ettirdi. Medya, lüks tüketim ürünleri ve sağlık sektöründe İletişim ve Pazarlama Yöneticiliği yapan Aras’ın kariyerinin ilk dönüm noktası, medya sektöründen büyük bir sağlık grubuna iletişim ve pazarlama yöneticisi olarak geçmek oldu. Özellikle iletişim, pazarlama ve kurum yönetimi adına uzmanlaşan Aras’ın kariyerindeki ikinci dönüm noktası ise sağlık sektöründen, otomotiv sektörüne geçmek oldu. 1,5 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veren ve bu sektörde kendini bulduğunun altını çizen Aras, disiplinin, doğru iletişimin ve ekip çalışmasının önemini vurgulayarak, “En önemli iş ilkem kesinlikle ‘Disiplin’’dir. Kişinin öncelikle kendi öz disiplini, sonrasında organizasyon içinde sahip olması gereken bir disiplin anlayışı olması gerektiğini düşünüyorum. Yöneteceğim işin öncelik ve stratejilerini benimseyerek iş planını ve zamanı doğru planlayarak sürdürülebilir yönetim anlayışı oluşturmak, ve tabi ki bunu etkin bir iletişim ile yapmak; ayrıca duygu ve tutkularımı işe yansıtmak en temel noktalar diyebilirim.” şeklinde konuştu.

“BİR BAŞARI VARSA BU KESİNLİKLE EKİPLE OLAN, EKİPTTEKİ HERKESİN ROLÜNÜ DOĞRU GERÇEKLEŞTİRMESİ İLE OLANDIR.”

Doğru ve etkili iş yapma kültürünün temel yapı taşının ekip çalışması olduğunu belirten Aras, her bireyin sahip olduğu benzersiz beceri, eğitim ve bilginin birleşip bir sinerji oluşmasıyla başarının oluştuğunu ifade etti. Doğru iletişim, uygun ortam, ekibi oluşturan bireylerin birbirine olan güveni ve ortak bir vizyon ile misyona sahip ekiplerin başarılı olduklarını anlatan Aras, “Kesinlikle bir başarı varsa bu ekiple olan, ekipteki herkesin rolünü doğru gerçekleştirdiği, yöneticinin lider olduğu organizasyonlarda gerçekleşir. Bir ekipte öncelikle yönetici liderlik özelliklerine sahip, duygusal zekası ve adalet duygusu yüksek birisi olmalıdır. Süreçler şeffaf ve hedefler smart olmalıdır. Yetki ve sorumluluk doğru orantısını da çok değerli bulurum. Herkesin aslında kendi işinin yöneticisi gibi olmasını, sorumluluğunu ve tabi ki ödülünü almasını çok önemserim.” dedi.

Bilginin ve sürekli öğrenmenin önemini vurgulayan Aras, “Benim zaten savaşçı bir ruhum var. Dolayısıyla karşıma çıkan tüm sorunları işimin bir parçası olarak görür ve bununla mücadele etmekten büyük keyif alırım. Çünkü insanın zorlandığı nokta, gelişmeye başladığı noktadır. Ekip çalışmasına ve yönetimine inanan bir kişi olarak benim için doğru bilgi ve iletişim ile çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur diye düşünürüm. Bu sebeple sürekli öğrenmeye devam etmeliyiz. Bilgi en büyük güçtür.” diye konuştu.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜME ZAMANINDA GEÇECEĞİZ”

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın hedefleri ve gelecek planları hakkında konuşan Aras, “Görevimiz şirketimizin ve temsil ettiğimiz markaların, hedeflerini, müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlayarak içinde bulunduğu pazardan yüksek pazar payları elde etmeyi sağlayarak kalıcı sürdürülebilir organizasyon ve yönetimi sağlamaktır. Marka değerine inanan biri olarak tüm çalışmalarımızın merkezine, temsil ettiğimiz markaların ve şirketimizin marka değerini yukarıya taşıyacak çalışma modellerini ve duyarlılığını sergileyeceğiz. Ticari hedeflerimiz dışında iç ve dış müşterinin mutlu olduğu bir yapı inşa etmek, ayrıca dijital dönüşüme zamanında geçmektir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.