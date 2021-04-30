DHL Express Türkiye’ye “En İyi İşveren” ödülü

Lojistik sektörünün lider markası DHL Express Türkiye, Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021 listesinde ikinci seçildi. 500-1000 çalışanı bulunan şirketler arasında ödüle layık görülen DHL Express Türkiye, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki En İyi İşverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü’nün Türkiye özelinde yaptığı araştırmada, pandemi döneminde aldığı aksiyonlarla öne çıktı.

Farklı sektörlerden 217 şirketin katılımı ile düzenlenen En İyi İşverenler araştırmasında DHL Express Türkiye’nin ödülünü değerlendiren DHL Express Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayla Çetinbora, elde edilen bu derecede kurum kültürünün aktarılmasının rolüne dikkat çekti. Herkes için “mükemmel bir iş yeri” olmak istediklerini belirten Çetinbora “Başarımızı, organizasyonumuzdaki her çalışana gerçekten saygıyla yaklaşarak elde ettiğimiz somut sonuçlar üzerinden ölçüyoruz. Çalışan bağlılığı yaratma ve çalışanları geliştirme konusunda, yöneticiler için tasarlanan ciddi eğitim programlarımız var. Şirket kültürünün ve değerlerinin yine şirket içerisinde kalabilmesi için çalışanlarımızı eğitimlerle geliştirmeyi ve onlar için yeni kariyer fırsatları yaratmayı, her zaman odağımıza koyuyoruz. DHL’de insan kaynakları yaklaşımımızın temelinde müşteri memnuniyetinin, mutlu çalışanlardan geçtiği inancı yatıyor” dedi.