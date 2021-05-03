DHL Express Türkiye’nin yeni CEO’su Mustafa Tonguç oldu

Türkiye’de DHL Express’in liderliğini Şubat 2017’de devralan ve DHL Express Türkiye’ye pek çok başarı kazandıran Claus Lassen, bayrağı 1 Mayıs 2021 itibariyle, Satıştan Sorumlu GMY olarak görev yapan Mustafa Tonguç’a devrediyor.

DHL Ailesi’nde çalışmaya 1997’de DHL Almanya Operasyonları’nda başlayan Mustafa Tonguç, Almanya’daki ayrıştırma merkezi ve havaalanında operasyonel alandaki görevlerinin yanı sıra müşteri hizmetleri ekibinin yöneticiliğini de yürüttü. Tonguç, Türkiye’deki görevine terfi etmeden önce, DHL Express Avrupa’nın Dağıtım Merkezleri ve Havaalanı Performans ve Programlar Genel Direktörü olarak çalıştı.

Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Tonguç, DHL Express Türkiye’nin bölgesel ve yerel operasyon hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağladı ve ekibiyle beraber mükemmel sonuçlara imza attı. Tonguç aynı zamanda DHL Express Türkiye’nin İstanbul Havalimanı’ndaki tesisinin projesi gibi pek çok inisiyatife öncülük etti.

Son rolünde Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tonguç, kısa bir zaman diliminde gerek satış ekibinin yapılandırılması gerekse yeni satış stratejisinin belirlenmesi konusunda önemli adımlar attı.

Başarılı performansıyla son iki yıldır Yetenek Gelişim Programı kapsamında global yetenekler arasında yerini alan Tonguç, 20 yılı aşkın DHL Express deneyimiyle, DHL Express Türkiye’yi daha da iyi noktalara taşıyacak.