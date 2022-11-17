DFDS, Logitrans 2022'de Ziyaretçi ve Katılımcılardan Tam Not Aldı

Denizcilik ve lojistik devi DFDS de fuarda yerini aldı. Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Avrupa’nın denizcilik ve lojistik devi DFDS, katılımcı ve ziaretçilerden tam not almayı başardı.

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu'ya mikrofon uzattık. Pamukçu markanın geldiği noktayı ve hedeflerini Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'a anlattı.