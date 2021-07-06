ÇİMENTO TAŞIMACILIĞI İÇİN ÖNDER CANBEK, TEK TERCİHİMİZ TIRSAN DEDİ

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikası’nda Covid-19’a karşı

tüm güvenlik önlemlerini alarak, teslimatlarına son sürat devam ediyor.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Avrupa’nın en geniş ürün gamıyla sektöre

yön veren ve genel kargodan inşaata lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden

Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Önder Canbek Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı

Önder Canbek ve Tırsan Treyler Yurt İçi Satış Yöneticisi Osman Keleş katılım gösterdi.

Tırsan ile İnşaat Hammaddelerini En Güvenli ve En Az Maliyetle Taşıyoruz

Teslimat töreninde Önder Canbek Nakliyat’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu

Başkanı Önder Canbek; “Firma olarak dökme çimento, silis kumu, kalsit, dolomit, kireç, perlit,

kuvars, bazalt, uçucu kül temini ve soda tuzu nakliyesi alanlarında müşterilerimize hizmet

vermekteyiz. Ankara, İzmir, Mersin, Kayseri ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin beş farklı

merkez şehrinde depolarımız bulunmaktadır. Son yapmış olduğumuz yatırımımız ile birlikte

filomuzda bulunan Tırsan araç sayısı 15 adede yükseldi” dedi

Önder Canbek sözlerine şu şekilde devam etti; “Firma olarak, taşımacılık hizmetlerimizde

maksimum kapasite ile yüklerin en güvenli şekilde taşınmasına önem vermekteyiz. Bu

doğrultuda Tırsan’ın Kässbohrer Hafif Yatay Silobas araçları, bizim her zaman ilk tercihimiz

olmuştur. Treylerlerin, yüksek mukavemetli alüminyum malzemeden üretilmiş olması, yarım

şasisi ve düşük boş ağırlığı sayesinde sunduğu verimlilikle daha fazla yük taşıma imkanı

sağlıyor ve operasyonel maliyetlerimizi aşağıya çekebiliyoruz. Ayrıca, Tırsan’ın sahip olduğu

geniş servis ağı ve bünyesinde bulunan uzman kadrosu ile firmamıza vermiş olduğu kaliteli

hizmetlerden de çok memnunuz” açıklamasında bulundu.

İnşaat Taşımacılığının Her Alanında Avantaj Sağlıyoruz

Tırsan Treyler Yurt İçi Satış Yöneticisi Osman Keleş konuşmasında; Tırsan Avrupa’nın en

geniş ürün gamını üretme yetkinliğini sahip tek üreticidir. Ödüllü Ar-Ge merkezimizde

geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile inşaat sektörüne silo tanker ve platform Low-bed araçlarımız ile

tam hizmet veriyoruz. Granül ve kuru dökmek yük ile inşaat ve kimya sektörünün de tüm

hammaddelerini güvenle taşıyan damperli ve dampersiz silo ailemiz, Avrupa’nın en hafif ürün

ailesidir. Tek seferde daha çok yükün taşınmasını sağlayan ürünlerimiz aynı zamanda

güvenlikten hiçbir zaman ödün vermez. Kässbohrer 31m3 Yatay Silobasları, 4.250 kg’den

başlayan boş ağırlığının yanı sıra treylerin özel boşaltım koni dizaynı ve boşaltım akışkanlaştırıcı

sistemi ile tank içerisinde malzeme kalmadan en hızlı ve tam boşaltım yaparak,

sunduğu tüm avantajların yanı sıra müşterimize zamandan da tasarruf sağlayacaktır”

ifadelerini kullandı.

Kässbohrer K.SSL Hafif Yatay Silobas Araç Özellikleri

Tırsan bünyesindeki Kässbohrer Yatay Silobasları, çimento, kum, yapı malzemeleri gibi her

türlü granüllü ve kuru dökme yük taşımacılığında kullanılmaktadır.

Yatay Silobaslar, yüksek mukavemet değerli özel alaşım alüminyum malzemeden üretilmiştir.

Yatay Silobas, yarım şasisi ve düşük 4.250 kg’den başlayan boş ağırlığı sayesinde sunduğu

verimlilikle daha fazla yük taşıma imkanı sağlar ve operasyonel maliyetleri minimuma indirir.

Taşınacak malzemenin yoğunluğuna ve özelliğine göre 31 m3’ten 40 m3 ’e kadar değişik hacimlerde ve donanımlarda imal edilmektedir.

Treylerin sahip olduğu özel boşaltım koni dizaynı ve boşaltım akışkanlaştırıcı sistemi ile tank

içerisinde malzeme bırakmadan en hızlı ve tam boşaltım yaparak zamandan da kazandırır.

Ayrıca, özel tasarımı ile Yatay Silobas, yüksek manevra kabiliyeti ile konforlu sürüş imkanı sunar.