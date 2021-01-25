CEVA Logistics, Hope Konsorsiyumuyla Mutabakat İmzaladı

CEVA, BAE liderliğindeki girişime katılıyor

Amacımız, dünyanın her yerine aşı ulaştırmak

Konsorsiyum, 2021 yılı sonuna kadar milyarlarca doz aşı dağıtmayı hedefliyor

Abu Dhabi Havalimanıyla bir mutabakat imzalayan CEVA Logistics, Hope Konsorsiyumuyla birlikte hizmet verecek. Konsorsiyum, BAE merkezli bir kamu-özel ortaklığının çatı kuruluşu ve kuruluşun amacı, COVİD-19 aşısının dünya genelinde dağıtıma ilişkin lojistik zorlukların üstesinden gelebilmektir.

Hope Konsorsiyumu BAE’den hizmet veriyor

Abu Dhabi Sağlık Bakanlığının öncülüğünde faaliyet gösteren Hope Konsorsiyumu, Emirlikteki lider tedarik zinciri çözüm şirketlerinden bazılarını bünyesinde topluyor. Ethiad Kargo, Abu Dhabi Limanları, Rafed (Abu Dhabi Kalkınma Holding Şirketi ADQ’nun sağlık ürünleri satın alma kolu) ve sıcaklık kontrollü Birim Yükleme Aracı firması Skycell’in yanı sıra CEVA Logistics dahil olmak üzere özenle seçilmiş bir grup uluslararası taşımacılık şirketi de bu konsorsiyumun katılımcıları arasında.

Konsorsiyumun kuruluş amacı, üretim miktarlarının artmasıyla birlikte taşınması gereken aşı miktarında beklenen büyük artışı karşılayabilmek. Hedefi; taşıma, talep yönetimi, kaynak bulma ve dijital teknoloji altyapısı dahil olmak üzere eksiksiz bir tedarik zinciri çözümünü dünyanın her yerinde temin etmek. Sene sonuna kadar milyarlarca doz aşı dağıtmayı planlayan Konsorsiyum, tüm üreticilerin aşılarını taşımaya odaklanacaktır.

Dünya Lideri CEVA Logistics yerel ve global hizmetler sunuyor

Üçüncü parti lojistik sektöründe dünya lideri olan ve küçük, orta ve büyük ölçekli çok uluslu şirketlerle çalışma kapasitesi bulunan CEVA Logistics, aşıların hem sevkiyat hem de dağıtım süreçlerine destek olmak için Kontrat Lojistiği ve Navlun Yönetim hizmetleri alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

CEVA Logistics Operasyon Direktörü Guillaume Col konuyla ilgili şunları söyledi: “Pandeminin dünyanın her yerinde hız kesmeden yayılmaya devam etmesiyle aşının dünyanın her yerine ulaştırılması lojistik sektörünün en büyük önceliği haline geldi. Sağlık ve ilaç sektörlerinde uzmanlaşmış ekiplerimiz, aşı ve eczacılık ürünleri teslimatı konusunda geniş bir tecrübeye sahip. Sıcaklık kontrollü depolardan ve araçlardan oluşan filomuzun desteğiyle, hedefe giden yolda Hope Konsorsiyumuna destek olmaktan gurur duyuyoruz.”