Ceran Nakliyat:“Filomuz Tırsan’la 20 Yıldır Güçlü”

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir lider Tırsan’ın, Ege’nin önde gelen lojistik firmalarından Ceran Nakliyat’ın İzmir’de bulunan genel merkez binasında gerçekleşen teslimat törenine; Ceran Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ceran ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi. Tırsan, 20 Yılı Aşkındır Güvenilir İş Partnerimiz Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Ceran Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ceran; “1980’li senelerde Ege bölgesinde kurulan firmamızın ilk önceliği her zaman müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktır. Bu doğrultuda 20 yılı aşkın süredir güvenilir iş partnerimiz Tırsan olmuştur. Tırsan’ın; başarısından, kalitesinden ve en önemlisi yıllardır sürdürdüğü sektör liderliğinden gurur duyuyoruz. 2021 yılında Avrupa’da almış olduğu inovasyon şampiyonluğu da, Tırsan’ın sektörümüz ve ülkemiz adına en gurur verici başarılarındandır. Ayrıca Tırsan, gerek ileri teknoloji ile donatılmış ürünleri, gerekse sahip olduğu yurt içi ve yurt dışındaki geniş servis ağında vermiş olduğu çözüm odaklı hizmetleri ile de her zaman yanımızda oldu” dedi. Ceran Nakliyat’ın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ömer Ceran;“ Ceran Nakliyat olarak, Türkiye'den Avrupa ve Balkan ülkelerine, (Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan) tekstil, sanayi ürünleri, makine ürünleri, ham madde ve kimyevi madde taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Filomuza yeni katmış olduğumuz Tenteli Perdeli Multi Ride treylerleri, üzerlerinde bulunan çift seviyeli süspansiyon sistemi sayesinde filomuzdaki farklı lastik ve beşinci teker yüksekliklerine sahip çekicilerle kullanabiliyoruz. Ayrıca, araç tam yük güvenliği ve esnek bağlama avantajı sunan güçlü şasi yapısı ile operasyonlarımızı kolay, hızlı ve güvenilir şekilde yapmamızı destekliyor. Şasinin pas yürümezlik özelliğine sahip olması da filo maliyetlerimizi aşağı çekmekte, bu da bizim için çok önemli bir faktör. Tırsan ile uzun yıllardır devam ettirdiğimiz güçlü iş birliğini ileriki dönemlerde de artırarak devam edeceğimize inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Müşterilerimize Operasyonlarında, Esneklik ve Verimlilik Sağlıyoruz Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç da teslimat töreninde bir konuşma yaparak, “Uzun yıllardır Ceran Nakliyat ile çalışmaktan çok memnunuz, ürünlerimizle ve vermiş olduğumuz hizmetlerimizle iş ortağımızın her durumda ve koşulda yanındayız. Bugün Ceran Nakliyat’a teslimatını gerçekleştirmiş olduğumuz Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, 1.000 – 1.070 mm arasındaki 5. teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir. Bu sayede müşterimiz, operasyonlarında esneklik ve verimlilik sağlayabilecektir. Araçta bulunan tren yükleme opsiyonuyla da taşımalarında yüksek verimlilik elde ederken, gümrük mevzuatına tam uyumlu üst yapısı ile uluslararası taşımalarını da kolayca gerçekleştirebilecektir. Müşterimiz, aracın şasi ve çelik aksamlarının kataforez (KTL) kaplamalı olması sayesinde filosundaki Tırsan araçlarını 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına almaktadır. Öte yandan araçta bulunan dingil kaldırma sistemi ile müşterimiz, lastik maliyetinden de tasarruf edecektir. Ceran Nakliyat ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizi daha uzun yıllar devam ettireceğimize inancımız tam” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler standardında yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde, uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için doğru çözümdür. Ayrıca T.SCS MR aracı, sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetini düşürmektedir. Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır. Ayrıca, Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride geniş opsiyon çeşitlerinde; operasyon güvenliğini garanti altına alan arka uyarı sensörleri ve çatı hava yastığı (RSAB) bulunmaktadır.