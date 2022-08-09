BULUNG LOGISTICS YÜZDE 140 BÜYÜDÜ, 320 MİLYON LİRA YATIRIM YAPACAK

Viyana’da, 2012 yılında Türk girişimci Yusuf Erkara tarafından kurulan Bulung Logistics, 2015’ten bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye ayağı, cirosunu bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıkardı.

Bulung Logistics Türkiye Genel Müdürü Savaş Kasap, bu pazardan kazandıklarını bu pazara harcadıklarını, büyük ölçekli filo yatırımları yaptıklarını belirtti. Son üç yıldır yıllık yüzde 100’ün üzerinde ciro büyümesine ulaştıklarını vurgulayan Kasap, “Büyüme bu yıl daha da hızlandı. İlk yarıda ciromuz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 büyüdü.” dedi.

“Türkiye’nin lojistik potansiyeline güveniyoruz”

Kasap, Türkiye’nin lojistik potansiyeline güvendiklerini ve yatırımlarını daha da artırmaya başladıklarını söyledi. Bu yıl 100 milyon lira yatırım yapacaklarını anlatan Kasap, 2024 sonuna kadar 3 yıllık yatırım bütçelerinin 320 milyon lirayı bulduğunu dile getirdi.

Kasap, yatırımın önemli bir kısmının ekipman ve araç alımında kullanılacağını, ilave olarak teknolojik altyapıya da harcama yapacaklarını ve depo yatırımlarına başlayacaklarını aktardı. Tümü ADR özellikli 115 çekici, 230’u tenteli dorse, 30’u swap body, 250’si 45’lik box konteyner olmak üzere 600’den fazla özmal ekipmanları bulunduğunu vurgulayan Kasap, 250 adet daha 45’lik konteyner sipariş vereceklerini söyledi.

Taşımaların yüzde 80’i intermodal

Kasap, hizmet verdikleri sektörlerin başında otomotivin geldiğini, yeşil lojistik uygulamalarına ve Avrupa Yeşil Mutabakat uyum çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları da kaydetti:

“Çıkışlarımızın yüzde 60’ını Ro-Ro ile Yalova’dan Sete’ye yapıyoruz. Sete üzerinden Fransa, İspanya ve Portekiz’e ulaşıyoruz. Yüzde 20’sini de Trieste’ye Ro-Ro ve Halkalı çıkışlı demir yolu taşımalarıyla gerçekleştiriyoruz. Avrupa’nın her yerine intermodal taşımalar yapıyoruz.

Kara yolu ekipmanlarımız intermodale uyumlu. Dorselerimizin hepsi vagona da gemiye de yüklenebilir, kara yolunda da kullanılabilir. Ayrıca şirketimizin Avusturya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’da da ofislerinin bulunması, Avrupa’daki gücümüzü artırıyor.”